Zálom (Svobodní): Vládní koordinátor strategické komunikace nazývá občany svin*mi

Plukovník Otakar Foltýn, vládní koordinátor strategické komunikace nazývá občany, kteří nesouhlasí s vládou, sviněmi a zombíky, které je nutné umístit za příkop. I když mnozí se diví, jakou osobu vláda dosadila do tak důležité pozice, podle mě si vybrala dobře. Pan plukovník Foltýn je totiž schopen a ochoten dát jasně najevo, co se odpůrcům stane: budou dehumanizováni, nebude se na ně pohlížet jako na lidi. A pokud někdo není člověk, nevztahují se na něj žádná lidská práva či práva jednotlivce. Co bude následovat, vyplývá nikoliv z myšlenkových principů Fialovy vlády, pro kterou plukovník Foltýn pracuje, ale pouze z toho, co současná politicko-společenská nebo politicko-kulturní realita umožňuje. Koncentráky asi zatím ne, ale například zákaz přístupu k internetu, takový osobní internetový lockdown, na to už tato vláda podle mě sílu má a dokáže si to mediálně obhájit. Tím vším plukovník Foltýn implicitně hrozí: musíte s vládou souhlasit, jinak pro nás nejste lidé; vyberte si; liberálně demokraticky.

