Zálom (Svobodní): Všechno zhoubné, co EU přináší, v Británii zachovali

Markéta Šichtařová říká jasně: czexit je pro nás nikoliv cílem, nýbrž prostředkem. Abychom se zbavili všech těch euronesmyslů, zelené politiky, genderismu, absurdních regulací atd. Zkrátka, abychom znovu získali svobodu.

Pokud se někdo snaží poukazovat na to, že snad vystoupení z EU dopadlo pro Británii dobře (politička za STAN tady líčí, že tam snad neměli k dostání základní zboží), je to proto, že brexit v praxi prováděli politici, kteří se chovali podle výsledků referenda, ale sami vystoupit vůbec nechtěli. Neměli pozitivní politický cíl, jak by vlastně samostatná Británie měla vypadat. A všechno to zhoubné, co EU přináší, prostě zachovali.