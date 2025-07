EU páchá sebevraždu. Otočíme kormidlo, slibuje Vondráček

Předseda Svobodných a lídr kandidátky SPD v Jihočeském kraji Libor Vondráček v podcastu PŮR kritizuje českou i evropskou byrokracii a také Green Deal. Tvrdí, že Evropa páchá ekonomickou sebevraždu, zatímco USA jí utíkají o desítky procent HDP. Přibližuje ekonomické priority trojice Šichtařová–Ševčík–Mach i plány na přímou demokracii po vzoru Švýcarska. S Liborem Vondráčkem hovořil moderátor Michal Půr.

„Vypadá to, že by se v jižních Čechách měli dostat minimálně dva z naší kandidátky, možná že i tři, když se budeme hodně snažit. Dáme do toho všechno, aby jižní Čechy zásobovaly českou dolní komoru co nejlepšími poslanci. Zatím se to vyvíjí tak, že výsledek by mohl být zajímavý i směrem k možnosti podílet se na určení směřování budoucí vlády. Nechci to zakřiknout. Bude důležité zvládnout poslední fázi kampaně a vysvětlit lidem, proč jsme skutečně ti, kteří přinášejí reálnou změnu,“ řekl Vondráček.

Podle moderátora Půra může být SPD největším překvapením voleb. Průzkumy ukazují různá čísla, ale už dlouhou dobu jsou u SPD dvojciferná, někde je to i 15 procent a výše. „To je hodně. SPD by si řekla o svoji účast ve vládě. Počítáte s tím?" zeptal se moderátor.

„Určitě je to naše ambice. Pro nás Svobodné, pokud se podíváme do Poslanecké sněmovny, to bude změna, ale SPD tam je už dvě funkční období. Část SPD tam v rámci Úsvitu byla ještě předtím čtyři roky. A je vidět, že ty poslední vlády, které tady byly, dělaly docela opačný program, než jsou naše volební priority. Asi nic jiného než nějaký podíl na vládě nedokáže otočit kormidlo směrem k tomu, abychom přestali na slovo poslouchat Brusel, přestali ignorovat zájmy České republiky. SPD tuto ambici určitě má. Ve Sněmovně jsou docela dlouhou dobu v opozici a vidí, že vliv opozice na směřování státu není tak velký, jako by mohl být ve vládě,“ uvedl uchazeč o poslanecké křeslo.

Budoucnost České republiky ohrožuje Green Deal

„Jak by to vypadalo, kdybyste byl ve vládě nebo měl možnost podílet se na vládním programu? Jaké jsou vaše priority?“ chtěl vědět Půr.

Vondráček odpověděl, že největší prioritou je ekonomika. „Budoucnost České republiky nejvíc ohrožuje Green Deal a rostoucí zadlužování. Tyto dvě věci vytvářejí břemena pro naše děti a likvidují konkurenceschopnost, ekonomiku naší země. Vedle nás i Evropská unie páchá ekonomickou sebevraždu. Máme Markétu Šichtařovou, skvělou ekonomku kandidující v Praze, vedle toho docenta Ševčíka, Petra Macha, který zakládal Svobodné, teď je členem SPD a podílel se na tvorbě ekonomického programu. Když si vezmeme toto trio ekonomů, tak je to nejsilnější ekonomická sestava ze všech kandidujících politických stran v těchto volbách. Nikdo jiný se neopírá o takové ekonomické formáty,“ soudí Vondráček.

Půr připomněl, že se jedná o pravicové ekonomy, zastánce volného trhu. „Nebojíte se toho, že vláda, která vzejde z voleb, bude levicová?“ zeptal se moderátor.

„Když se podíváme na současnou vládu, která je středopravá, tak ona zvyšovala daně, zvyšovala odvody pro živnostníky, zvyšovala koncesionářské poplatky, okruh různých dotací – Oprav dům po babičce nebo dotace na elektromobily. Její reálné kroky pravicové nebyly. SPD se neoznačuje za pravici ani za levici. Střed, ve kterém se SPD nachází, je napravo od této vlády, která nadbíhá nápadům z Bruselu, které jsou jednoznačně levicové – přerozdělování, centrální řízení, centrální ideologie, kterou nesmíme zpochybňovat. Tak jako dřív byla vedoucí úloha komunistické strany, teď je vedoucí úloha zelené ideologie, kterou podmiňujeme každé naše chování včetně vypínání uhelných elektráren a dalších nesmyslných kroků, které tato vláda poslušně aplikuje tak, jak si přejí v Bruselu. Její činy jsou daleko více levicové a bohužel mainstream se dnes posunul doleva. Příští vláda by reálně, byť třeba nebude dělat přímo pravicové kroky, tak by reálně měla být napravo,“ řekl Vondráček.

Svobodní chtějí švýcarský model

Moderátor připomněl, že SPD hodně mluví o přímé volbě od starostů výš a také o referendech. Zmínil švýcarský model demokracie a chtěl vědět, jestli se s ním ztotožňují také Svobodní.

„My to máme v programu už 16 let. Když Petr Mach stranu zakládal, velká událost, která se tehdy odehrála, bylo přijetí Lisabonské smlouvy, která naopak centralizovala moc. My jsme říkali ne. Podle nás bychom měli jít cestou decentralizace, aby se co nejvíc rozhodovalo co nejblíže těm problémům, aby starostové mohli rozhodovat o tom, jestli postaví cyklostezku, nebo kanalizaci. Ne že o tom budou rozhodovat v Bruselu formou eurodotací,“ zdůraznil předseda Svobodných.

Připomněl, že referenda probíhají ve Švýcarsku už 170 let a osvědčila se tam. „Je to úplně nejlepší, ukázkový typ referenda, který bychom v České republice měli mít,“ zdůraznil Vondráček.

Česká republika podle něj potřebuje referendum o euru a možná i o dalším směřování v EU. A věří, že právě tato témata mohou SPD vystřelit až k vládní odpovědnosti.