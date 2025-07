„Stahuje se ti prd*l.“ Rakušan hrubě napaden za kritiku opozice

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se pustil do dvou opozičních uskupení a nenechal na nich nit suchou. „Stačilo! jsou komunisti,“ zahájil svůj rétorický útok na levici Rakušan. „Komunisti popravovali a zavírali sociální demokraty,“ pálil tvrdě a přečetl titulek Seznam Zpráv – „Alternativa k Fialově asociální vládě.“ Stačilo! Schválilo dohodu se SOCDEM. A to byla pro Rakušana pobídka, aby apeloval na Sociální demokraty.

„Týhle zradě hodnot prostě nerozumím. A jestli správně počítám, tři nebo čtyři volitelný místa. Come on! To vám za to, sociální demokrati, jestli si tak vůbec ještě říkáte, opravdu stojí? Dost šílený,“ zhodnotil spolupráci mezi Stačilo! a SOCDEM ministr vnitra.

„To, co zmiňujete, dělali komunisti spolu s Lidovci, tudíž vy taky vládnete s komunistickými vrahy a nevadí vám to,“ vypálila v odpovědi jedna z komentujících.

„A budete se stejně navážet i do SPOLU, kde mají ČSL v koalici? Ti těm popravám a věznění ve společné vládě s komunisty 1945-1990 pomáhali také. Ale to asi ne, stejným metrem se v tomto státě dávno neměří,“ zaznělo v podobném duchu.

„Chtěl jste snad SOCDEM volit? A jaká pravidla jsou obcházena?“ ptal se další diskutující.

Rakušan opět citoval titulek Seznam Zpráv. SPD potvrdilo dominanci, Okamura couvnul Rajchlovi jen částečně.

„Tahle partička, která se spojila, nespojila, protože žádná koalice přece nekandiduje, ne? Teď myslím SPD. Kandiduje SPD. A že jsou tam další strany a kandidáti dalších stran? No tak co to je? To je jenom strach z koalice, protože koalice má přece jen vyšší procenta k tomu, aby se do Poslanecké sněmovny dostala,“ byl Rakušan k nezastavení.

A připomněl, s čím se setkával před minulými volbami, kdy se STAN spojil do koalice s Piráty, kterým voliči Rakušanovy strany vykřížkováním při volbách prořídli řady v Poslanecké sněmovně. „Pamatujete si, jak nás kritizovali za spojení před minulými volbami? Za to, že jsme ale vytvořili úplně normální, legitimní, legální koalice podle našeho volebního práva? Jo, tak oni žádnou nevytvořili, oni ten zákon obchází, protože se bojí toho, že by to třeba nedali,“ je si jistý ministr vnitra a předseda STAN.

Ukázal i na vnitřní rozepře v uskupení kolem SPD. „A už se stihli před tím, než kandidují, pohádat. Kompromisy. A nakonec to všechno vydávají za silný státotvorný krok. No, já ho jako moc státotvorný nevidím a doufám, že většina voličů taky bude přemýšlet, co nám vlastně takhle partička nabízí. Hezký zítřky to nejsou,“ zhodnotil spojení SPD, Trikolory, Svobodných a PRO ministr vnitra Vít Rakušan s logem „Dobrá kampaň“ v zádech.

Jenže s kladnými ohlasy se příliš nesetkal. „Nepropadnou hlasy a všichni z tý vaší vládní koalice šílíte, už jen 3 měsíce a jak SPOLU, tak vy skončíte v opozici a o to se přičiním svým hlasem,“ vypálila v reakci na Rakušana jedna z komentujících.

Přišlo i na kritiku, že Rakušan do svého výčtu koalic nekoalic zapomněl zahrnout spojení Pirátů a Zelených, ke kterému nedávno došlo. „A co Piráti + Zelený, na tyhle komunisty jsi zapomněl.“

„Aspoň nepropadnou hlasy a vy půjdete do háje, protože teď už se vám vládu sestavit nepodaří v žádném případě a to vás nejvíc štve,“ zhodnotila Rakušanovo pohoršení komentující.

Nakonec došlo i na vulgarity. „To čumíš, co? Stahuje se ti prdel, protože správně tušíš, že jste v průšvihu a ve volbách vás čeká fiasko. A pak spravedlnost,“ zazněla předtucha výsledku voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou na počátku října 2025.

Dvě dosud nepředatavitelné věci. SOCDEM kandiduje s komunisty, kteří kdysi sociální demokraty popravovali a zavírali. A SPD, která kdysi nadávala na přiznané volební koalice, teď obchází pravidla a spojuje na své kandidátce další krajně pravicové strany.



