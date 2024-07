Zálom (Svobodní): Západ má být podle autorů té freak-show tolerantní - za každou cenu

"Zahajovací ceremoniál se snažil oslavit toleranci ve společnosti,“ uvedla k transgender parodii na Poslední večeři mluvčí organizačního výboru. Dobrá, jako ateistovi až antiteistovi by mi to vlastně mohlo být jedno. Nicméně, oslava tolerance by to byla až tehdy, pokud by si dělali šoufky z proroka Mohammeda. Je tedy zřejmé, že motiv a záměr byl ve skutečnosti jiný. Jestliže je tedy křesťanství chápáno (falešně ovšem) jako základní atribut západní civilizace a kultury, jde jednoznačně o útok na západní kulturu jako takovou. A proto mi to není jedno. Jde a prvé o oslavu nihilismu, za druhé o provokaci, která má klást do protikladu rozhořčení na straně těch, jichž se to obludárium dotklo, s těmi, kteří hrají roli věrozvěstů bezbřehé tolerance a především sebeponižování. Západ má být podle autorů té freak-show tolerantní - za každou cenu. Má přijmout jakýkoliv výsměch, zatímco uplatnit stejný výsměch vůči jiným kulturám se nesmí. Ostatně redaktoři jednoho francouzského humoristického časopisu by mohli vyprávět o tom, jak může skončit ten, kdo si dělá legraci z islámu. Mohli by o tom vyprávět, kdyby reakci muslimů bývali přežili. Dělat si legraci z křesťanství je oproti tomu velmi pohodlné.

