Zamrazilová: Souvislosti na finančních trzích jsou skutečně dalekosáhlé

Velice děkuji za slovo,

já jsem jenom chtěla panu senátoru Dienstbierovi objasnit, tady ohledně toho, že ten zákon jakoby obsahuje jenom škrtání. Prosím pěkně, tady je patrně na mysli to, že jestliže je dosažena ta dluhová brzda, těch 55 % dluhu ve vztahu k HDP, tak aktivace té dluhové brzdy by znamenala, že vláda má předložit Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu a dál má prostě ty finance konsolidovat. Čili to se může zdát jakoby škrtací záležitost. Ale já třeba tu svoji práci beru jako takovou, nebo ten můj cíl je takový, aby nikdy za mojí práce, nebo pokud budu mít možnost to jakkoli ovlivnit, tak abychom na tu dluhovou brzdu, na těch 55 %, nenarazili. Proto také hovořím dnes v tom smyslu, jak hovořím, protože my bychom se k ní opravdu velice přiblížili. V momentě, kdy by byla tato novela schválena, tak jsme najednou na 45, 50 %. A už jsme té dluhové brzdě blízko. Těch 55 %, prosím pěkně, to není něco, co by si někdo vycucal z prstu, číslo, nějaké bezobsažné. Ono je to blízko i k tomu maastrichtskému kritériu, o tom se hovořilo už při zakládání eurozóny léta, kolik je tedy ta rozumná výše nebo maximální akceptovatelná výše zadlužení. Tam potom už dochází k tzv. efektu sněhové koule, že s růstem absolutní výše toho dluhu samozřejmě rostou i cena obsluhy toho dluhu, v situaci, kdy je úroková míra obdobná jako hospodářský růst, tak nemusí dojít k vytvoření ani koruny primárního deficitu, to zadlužení samo o sobě se vám zvyšuje. Je to taková matematická záležitost, ale funguje. Právě proto, že od těch 60 % už se nabaluje to zadlužení tak rychle, tak jsou ty dluhové brzdy stanoveny na těchto hodnotách. Třeba Švédsko má 40 %. Ty otevřenější ekonomiky jsou vždycky náchylné k nějakým turbulencím na finančních trzích. Možná někoho překvapilo, proč třeba česká koruna oslabovala v minulých týdnech, tak samozřejmě je to asi o tom, že tu českou korunu někdo drží v nějakých cenných papírech a prostě ji prodá. Ty cenné papíry. Proto potom ta měna jde dolů. Ty souvislosti, které tady jsou na těch finančních trzích, jsou skutečně dalekosáhlé. Tak jenom...

Děkuji.

