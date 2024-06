Zankerová (DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT): Za zvířata většina politických stran vůbec nebojuje

Přátelé, blíží se volby do Evropského parlamentu.

My všichni, kteří bráníme práva zvířat, prosíme společnost, aby šla k volbám a dala svůj hlas těm, kteří si bez nás sami nepomohou, těm kteří jsou obětí bezcitného průmyslu. Proč se toto vše děje?

Protože za zvířata většina politických stran vůbec nebojuje, jejich programová prohlášení jsou prázdná v oblastech, v nichž se jedná o zlepšení podmínek a kvality chovu v masném i mléčném průmyslu, ale také pro zvířata v zájmovém chovu. A my všichni víme, že je co napravovat, už dávno měly přijít změny...

Právě proto vznikla DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, strana, která jako jediná bude prosazovat zájmy nejen občanů této země, ale také všech zvířat. Strana, kterou tvoří pouze lidé, jež se léta aktivně podílejí na ochraně života zvířat.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT



Chybí zákony a hlavně finanční sankce, které by od tohoto hanebného počínání odradily. Je třeba upravit legislativu, aby bylo možné aktivně chránit život a práva zvířat.

Nikdy jsem do politiky nechtěla, ale denní boj s laxními úřady a úředníky, kteří mi tvrdí, že mají svázané ruce, že nemohou zvířatům pomoci, mě prakticky donutil vystoupit ze zóny, v níž pouze čelíme následkům týrání zvířat a zanedbávání péče o ně. Je třeba konečně řešit příčiny problémů. A těmi jsou mezery v legislativě i zákoně.

Trápí Vás klecové chovy? Transporty živých zvířat? Věznění a dovoz exotických zvířat? Nedostatečné řešení tzv. množíren?

Odsuzujete otřesné zacházení se zvířaty na jatkách, na kterých měly být už dávno kamerové systémy?

Nelíbí se Vám žebrání se zvířaty na ulici?

Nesouhlasíte stejně jako my s držením psů na řetězu, nebo úvazu?

Jste proti bezcitnému norování lišek?

Nesouhlasíte s bezcitným odebíráním telat matkám ihned po porodu, které se odehrává v mléčném průmyslu?

Nelíbí se Vám způsob, jakým jsou prováděny kontroly KVS? Že Vás odbydou tím, že kontrola nic neshledala, tzn. zvíře je vlastně v pořádku?

Nelibí se Vám, že se chov hospodářských zvířat přemístil z pastvin do kovových hal a betonových budov, kde se zvířata tísní v malém prostoru a klecích či boxech celý svůj život?

Pak volte do Evropského parlamentu dne 7. a 8. 6. 2024 č. 27 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, která vznikla, aby změnila utrpení zvířat a zajistila jim důstojné podmínky života.

Prosíme, sdílejte.

Larisa Zankerová

vedoucí a kynolog psího domova Pod křídly anděla

předsedkyně spolku Zastavme utrpení

ochránkyně práv zvířat a kandidátka číslo 3 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT do Evropského parlamentu

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní listinou, resp. s 28 kandidáty. Z toho je 25 žen a 3 muži, tzn. 90% žen a 10% mužů. První čtvrtina kandidátky je obsazena ženami, resp. na prvních sedmi místech kandidují ženy. Věkový průměr kandidátů činí 52 let (u žen 51 let a mužů 58 let). Na kandidátce je 23 ochránců zvířat bez politické příslušnosti a 5 ochránců zvířat z řad členů strany, tzn. 83% kandidátů BPP a 17% členů strany.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je politickou stranou, která zapojuje do politiky nejvíce žen a to bez uměle vytvořených tzv. kvót. Těchto kvót některé strany využívají, aby opticky vylepšily své kandidátky o ženy, aniž by se tyto kandidátky aktivně zabývaly politikou takové strany. K DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ženy hlásí i bez těchto kvót, neboť DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vnímají jako moderní stranu, která nabízí možnost ovlivnit dění v tomto státě, resp. v těchto volbách i EU a jako stranu, jíž není lhostejné, jak se žije nejen lidem, ale i zvířatům.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT chce uspět v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tam mohla primárně bojovat za ochranu zvířat a jejich práv, ochranu přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu, krajiny a kulturního dědictví.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT složila kandidátku ze svých členů a dalších osobností z řad ochránců zvířat, kteří se dlouhodobě a aktivně věnují záchraně a ochraně zvířat, popř. i přírody a životního prostředí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU

BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ

CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA