Zaorálek (ČSSD): Je čas mluvit s našimi spojenci, jaké mají úmysly a cíle

27.10.2018 10:03

Ano, já jsem také jeden z těch, který je hrdý na to, že jsme se dokázali postavit nacismu. Jsem hrdý na to, že když Reinhard Heydrich přišel do Čech vyhladit náš národ, tak naší odpovědí bylo, že jsme ho zabili. Proto rozumím generálu Opatovi, když řekl, že ti, kteří zabili naše vojáky, za to zaplatí.