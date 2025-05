VIDEO se šíří: Kokain, nebo kapesníček? Novináři vpadli do kabiny, Macron cosi schoval

Video má zachycovat francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a německého kancléře Friedricha Merze na jednání ve vlaku během páteční cesty z Polska do Kyjeva. Tři lídři sedí u stolu, na kterém by měl být viděn malý bílý předmět.

Na záběrech, které byly údajně natočeny ve chvíli, kdy do kabiny lídrů vstoupili novináři, je vidět, jak Macron si bílý předmět strká do kapsy, zatímco Merz schovává ze stolu další předmět. Krátké video tak vyvolalo rozruch kvůli spekulacím, že bílý předmět připomíná sáček s kokainem, zatímco předmět, který držel Merz, vypadá jako brčko nebo lžička používaná k užívání drog, jak informoval server VinNews.

??DEVELOPING: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. Connect the dots. pic.twitter.com/aROGuf06Nm