David (SPD): K čerpání bohatství z cizích zemí stačí uplatit tamní elitu

Východní Evropa je 2x chudší po vstupu do EU, než by byla, kdyby do EU nevstoupila. To není výrok zmateného novináře, ale nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze. Jiný významný ekonom Thomas Piketty, profesor ekonomie na London School of Economics, označil před sedmi lety Českou republiku jako největší krmelec Západní Evropy.

Profesor Stiglitz své zjištění vysvětlil konstatováním, že východní Evropa platí zemím Západní Evropy, hlavně Německu, ročně 300 až 400 miliard euro. Způsob, jakým se východní Evropa dostala do tohoto koloniálního postavení, je používaný už od starověku.

Aby bylo možné čerpat bohatství z cizích zemí, není třeba je vojensky dobýt, stačí uplatit tamní elitu, aby vytěžené bohatství posílala kolonizátorům. Postupovali tak Římané ve svých provinciích, Britové v Indii, Američané v Latinské Americe a jinde, a bývalé koloniální mocnosti po zdánlivém osamostatnění afrických kolonií je v neokoloniálním systému takto dále ovládaly a ovládají.

Navíc odchod nejschopnějších lidí na Západ chudší země ještě víc ochuzuje. Takto ovládá evropský Západ země střední a jihovýchodní Evropy. Má zájem, aby zůstaly chudé. Evropské fondy mají význam domnělé pomoci, ale vývoz kapitálu na Západ je mnohem větší, podle Stiglitze nejméně 10x vyšší.

Západ k nám stěhuje své obchodní řetězce, které zde uplatňují západní zboží a vytlačují domácí, podobně jako to dělala Británie v Indii a další země ve svých závislých loutkových státech. K tomu stačí uplácet jen hrstku vysokých státních úředníků, tak jako v České republice. Pokud by země východní Evropy podle Stiglitze vystoupily z EU, mohly by být mnohem bohatší.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec