Zaorálek (ČSSD): Uvědomme si, že ta chyba je taky na naší straně

Já jsem chtěl zareagovat jenom na jeden moment z příspěvků, které tady zaznívaly teď dopoledne, a ty se týkaly členů rady, protože já jsem opakovaně zaslechl výhrady vůči členům rady. Dokonce tady zaznělo, že je otázka, jestli mají kompetenci a podobně. Já bych chtěl jenom upozornit, kolegové, ti členové rady byli zvoleni podle zákona, který přijala Sněmovna. Takže ti členové rady to je naše dílo. My si můžeme položit samozřejmě otázku: soudruzi, kde jsme udělali chybu, ale jinak bych vás chtěl upozornit, že to není tak jednoduché vymyslet způsob, jak zvolit radu tak, aby nám to všem pěkně vyhovovalo. To je fakt těžký. Když to začnete zkoumat, tak zjistíte, že na to není jednoduchá odpověď. A já jsem si dal dokonce tu práci, že jsem sledoval ten pětihodinový seminář, který tady byl, tak jsem si to odposlouchal, abych zjistil, jestli opravdu jsou oprávněné výhrady, že ti členové rady selhávají. Já vám řeknu, že jsem ten dojem neměl především proto, že kdybych byl člen rady a kdyby mi tady Sněmovna celou dobu vlastně neprojednávala ty zprávy, takže vlastně oni moc vazbu neměli, a najednou se na ně prostě sesypou dotazy typu, že nám vadí ten křídový papír, nebo dokonce, že nám vadí, kolik stál večírek v Karlových Varech, tak to bych jako člen rady na to hleděl jako puk, že to jsou ty věci, které jsem měl sledovat. Chápete? Jako sám bych si říkal: to tedy nemám lehké, odhadnout, co vlastně Sněmovně vadí. Že jí vadí křídový papír a nebo že jí vadí cena. Uvědomme si, že ta chyba je taky na naší straně, to, že se to neprojednávalo, že se o tom tady nemluvilo, že dneska nemáme mediální politiku, to už teď platí, takže si myslím, že i to naše zadání. Ta debata, já bych ji nechtěl odsuzovat, protože si myslím, že je potřebná, i když je zpožděná, tak je potřebná. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale to, co tady zaznívá, NKÚ a podobně, to jsou cesty, ale staňme se my srozumitelnějšími pro tu radu.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků Volný (JAP): Nehlasujte pro zprávy ČT jen proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika Rozner (SPD): K čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace? Valenta (KSČM): Koncesionáři, raději mlč, nebo budeš ostrakizován

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.