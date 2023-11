Zaorálek (SOCDEM): Aktivismus a ideologie do dnešní diplomacie nepasují

reklama

Feldkurát Katz by řekl: „To se nám to dělá hodnotová politika, když nám to Tchaj-wan všechno zaplatí!”

Předseda Vystrčil říká že dělá svébytnou politiku. Prohlašovat „Jsem Tchajwanec” je stejně svébytné jako hlásat „jsem Izraelec”. Ministerstvu zahraničí radím odpískat tu ambici usilovat o křeslo v radě bezpečnosti. Máme to rozlité u arabských zemí stejně jako u Západoafrické unie, vedené Nigerií. V Asii premiér tvrdil, že sbírá ty, co jsou proti Číně, což se také moc nepovedlo, protože si ní všichni čile obchodují.

Ztrácíme ne proto, že máme pevné postoje, ale protože aktivismus a ideologie do dnešní diplomacie nepasují. My vlastně neděláme zahraniční politiku, my se jen předvádíme před domácím publikem.

