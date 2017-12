Žatecká (ČSSD): Budeme jednat s vlastníky pozemků

Divočáci jsou přemnoženi, jejich odstřel není tak jednoduchý, jak se zdá.

„Divoká prasata jsou velmi chytrá zvířata. My jejich odlovy stále navyšujeme, ale nestačí to. Lidé nám volají, že je mají u domu, ať si je přijedeme odstřelit, ale takhle to nejde, nesmíme lovit v obydlené části města, je to nebezpečné,“ říká předseda Okresního mysliveckého spolku v České Lípě Petr Lípa.

Myslivci v oblasti Holého vrchu rozmístili pachové ohradníky, jenže ty až tolik nezafungovaly, navíc si je někteří lidé odnesli…

Mgr. Romana Žatecká ČSSD



Divočáky lákají k cestě do sídliště i zbytky, které vyhazují zahrádkáři v nedaleké zahrádkářské kolonii.

„Prasata přicházejí sice většinou po půlnoci, ale to jsou venku ještě pejskaři, kteří chodí venčit v tuto dobu, a malér může být na světě. Město udělá opatření, z části nám ale musí pomoci i zahrádkáři a majitelé pozemků v okolí Ploučnice,“ naráží starostka na fakt, že prasata v této oblasti nalézají útočiště především v rákosí podél Ploučnice.

Podle myslivců je právě rákosí místem, kde mají prasata naprostý klid a velmi špatně se tam loví. Ideálním řešením by bylo rákos pravidelně sekat, tím jim zničit útočiště a narušit cesty do města. Navíc pro myslivce by vznikl přehledný prostor pro jejich odlov.

Problémem však je, že zmíněné plochy s rákosem leží na pozemcích různých vlastníků. „Na pozemcích města rákos posekáme, ale sami myslivci říkají, že to nestačí, stále ho tam bude hodně. Proto vstoupíme do jednání s ostatními vlastníky, abychom společně našli řešení a rákos se sekal,“ plánuje Romana Žatecká.

Ten však nelze sekat v těchto zimních měsících (pokud nemrzne), neboť jsou tam bažiny a technika se tam nedostane.

Myslivecký spolek v sobotu (9. 12.) provedl v okolí Holého vrchu a ČOV dvě leče, při kterých se jim podařilo odlovit 18 kusů prasat. Uniknout se podařilo jen třem selatům, která využila krytí v rákosí.