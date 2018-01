Zdechovský (KDU-ČSL): Babišův útok považuji za nejlepší vizitku své práce

Případem Čapího hnízda se bude zabývat i Kontrolní výbor Evropského parlamentu (CONT), a to hned dvakrát. V pondělí 22. ledna kauzu projednají koordinátoři a v úterý (23.1.) celý výbor v rámci jednání s komisařem pro rozpočet Güntherem Oettingerem o udělení absolutoria Evropské komisi za rok 2016. Otázky ke slyšení předložili předně europoslanci z podskupiny pro transparentnost, boj proti korupci a organizovanému zločinu (ITCO).



„Komisaře Oettingera se při slyšení budeme ptát, zda dodrží slib Komise sdělit členům kontrolního výboru závěry z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a co udělá Evropská komise do budoucna, aby se neopakovaly kauzy, kdy jsou přidělovány Evropské dotace firmám účelově založeným na jejich čerpání,“ prohlásil europoslanec Tomáš Zdechovský, který je vice-koordinátorem výboru za Evropskou lidovou stranu (EPP).

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

„Kdyby se podobná kauza týkala jiného premiéra v Evropské unii, tak bychom se o to zajímali také. Týká se to kredibility unie a toho, aby se do budoucna nepodporovaly podobné projekty, které veřejnou podporu nepotřebují,“ doplňuje Zdechovský, o němž premiér v tomto týdnu prohlásil, že celá kauza je jeho výplodem. Zdechovský to opakovaně odmítl jako nesmysl a označil Babišův útok za nejlepší vizitku své práce v Kontrolním výboru Evropského parlamentu, kde se snaží zasazovat za transparentnost a boj proti podvodům.

autor: PV