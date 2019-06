Zdechovský (KDU-ČSL): Haly, nebo nebezpečné ubytovny? Občané Lysé se bouří proti spornému projektu

Občané města nyní proto sepisují petici, v níž požadují zabránění výstavbě. Obávají se, že by do města se zhruba deseti tisíci obyvateli přišlo až 2 000 různých sezónních a zahraničních pracovníků, což by negativně ovlivnilo nejen celý chod města, ale i bezpečnostní situaci.

„Předložený projekt hal má sloužit jako podnikatelský inkubátor pro drobné řemeslníky, kteří zde mají mít své pracovní zázemí. Vedení města nám ale nebylo schopné říct téměř žádné povolání, které by podobné služby v prostorách o velikosti zhruba 20 m2 v periferní lokalitě Na Mlíčníku využilo, natož v rozsahu celkových 270ti takových místností. Ani nedokázali říct, jestli v této podobě podnikatelský inkubátor kdekoliv jinde v ČR funguje,“ vysvětluje člen petičního výboru a zastupitel města Karel Marek (KDU-ČSL). On i jeho kolegové se obávají, že haly nebudou po jejich výstavbě určené pro drobné řemeslníky, ale budou využity k jinému účelu.

„S ohledem na obsah projektové dokumentace se jako první nabízí využití prostoru pro ubytovny. Každá hala má totiž 2 patra, bez výtahu, vzduchotechniky a skladovacího prostoru. V každé je i byt správce a každá z 30 místností o zmiňovaných 20 m2 má vlastní sociálním zařízení. Do všech hal se tak při maximální obsazenosti může vejít až 2000 lidí,“ doplňuje další člen petičního výboru Libor Šmíd.

Obavy nerozptyluje ani projektová historie investora

„Bohužel naše obavy ohledně budoucího využití hal nerozptýlil ani investor původem z Ruské federace, který má dle informací dostupných na jeho webových stránkách zkušenosti převážně s prostory určenými pro bydlení,“ informuje dále Karel Marek, který se ve věci s kolegy obrátil i na europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), který Lysou osobně navštívil, prostudoval i projektovou dokumentaci a postavil se za organizátory petice a občany města.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

europoslanec

„Pokud něco vypadá jako ubytovny a stojí za tím nepříliš důvěryhodná firma, která doteď projektovala jen ubytovny, mělo by vedení města brát obavy občanů vážně, jednat transparentně a odpovědět na všechny otázky,“ říká k případu Zdechovský a doplňuje, že s podnikatelským inkubátorem tohoto typu se nesetkal ani jinde v Evropě a projekt proto považuje za podvodný. „Také bych chtěl upozornit, že jakmile projekt získá stavební povolení, město už v podstatě nebude moci ovlivnit to, jestli soukromý vlastník dodržuje nařízení, že v této lokalitě žádné ubytovací prostory být nemají, což se dle zápisu ze zastupitelstva navrhlo teprve při dubnovém jednání,“ upozorňuje dále Zdechovský.

Petici podepsalo přes dva tisíce lidí

„Pokud by do města přišlo o pětinu obyvatel víc, než je současný počet, je zcela oprávněné se obávat zhoršení kvality života obyvatel Lysé nad Labem, zhoršení dopravní situace, bezpečnosti, dále třeba i snížení cen nemovitostí a nedostupnosti různých služeb a zdravotní péče. Na mnoha místech ve městě jsou proto k dispozici podpisové archy a v tuto chvíli víme, že už máme přes dva tisíce podpisů,“ sděluje další opoziční zastupitel a člen petičního výboru Jan Marek (místní uskupení Kulturně!) a doplňuje, že ke komunálním volbám v Lysé přišlo 3 600 ze 7 300 oprávněných voličů.

„Pokud bychom měli vycházet z těchto čísel, můžeme říci, že už za námi stojí minimálně polovina těch, kterým osud města není lhostejný a věřím proto, že se vedení města místo domluv s advokáty investora bude konečně věnovat otázkám vlastních občanů,“ uzavírá Karel Marek a zve zájemce na další veřejné jednání zastupitelstva ve středu 26. června od 17:00 hodin.

Více informací včetně ukázek projektové dokumentace naleznete ZDE

