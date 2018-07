Možná by to chtělo, aby pan premiér Andrej Babiš zaplatil paní ministryni lekce z logiky. Tam by se možná paní Malá dozvěděla, že to, že dříve neexistovaly programy odhalující plagiát, neznamená, že bylo povoleno plagiovat.

(převzato z Profilu)

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

