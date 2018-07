Zdechovský (KDU-ČSL): Pardubické závodiště chce mezi evropskou dostihovou špičku

Pardubické dostihové závodiště dlouhodobě usiluje o to stát se evropskou špičkou v kvalitě závodiště i prestiži závodů. Pro splnění tohoto cíle ale budou potřeba nemalé finanční prostředky, k jejichž získání bude nutné využít například příjmů ze sázek. Dnes se na tom shodli ředitel závodiště Martin Korba a zdejší europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který přislíbil aktivní pomoc.

Závodiště by v nejbližších měsících chtělo získat dotace na nové bezpečné překážky, které pomohou ochránit zdraví nejen koňů, ale i žokejů. Chce proto usilovat o získání částky 3,5 milionu korun ze státního rozpočtu.

„Částka 3,5 milionu by nejen určitě přispěla k větší bezpečnosti koní i jezdců, ale tyto úpravy by také přilákali více závodníků z celé Evropy,“ říká ředitel pardubického závodiště Martin Korba, který po konzultacích s europoslancem Tomášem Zdechovským bude usilovat o získání peněz z národního rozpočtu. „Roční příjem státního rozpočtu z dostihového sportu desetinásobně převyšuje tuto částku a navíc zdejší závody dělají reklamu České republice po celém světě. Proto věřím, že se tato částka v rozpočtu určitě najde,“ dodal Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sázkové kanceláře by měly závodištím povinně přispívat

Jako druhé a důležitější opatření na podporu dostihového sportu v celé republice byl diskutován návrh, aby závodiště dostávaly 3 % z obratu ze sázek na dostihy. „Momentálně je to tak, že se třeba během Velké pardubické vybralo na sázkách přes 20 milionů korun. Minimálně 15 milionů lidé prosázeli přes sázkové kanceláře a on-line prodeje, přes 5 milionů bylo přímo na závodišti. Z těchto peněž ale automaticky nic nedostáváme, jen nám občas některé kanceláře dobrovolně dají nějaký sponzorský dar,“ přibližuje současnou situaci Martin Korba. Sázkové kanceláře by za to mohly získat na závodištích odpovídající reklamu.

„Je poměrně běžnou praxí v ostatních evropských státech, že sázkové kanceláře povinně závodištím nějaký podíl dávají a výrazně to přispívá rozvoji dostihového sportu. Návrh proto chci projednat ideálně se všemi poslanci a senátory napříč politickým spektrem,“ zavázal se Zdechovský a ještě během léta plánuje zaslat kolegům dopisy. Podle Zdechovského by povinné odvody ve výši 3 procent z prosázených částek mohly pomoci i v dalších sportovních odvětvích.

„Byl bych opravdu velice rád, kdyby se oba plány podařilo realizovat. Český dostihový sport si to rozhodně zaslouží. Pokud se navíc opravdu staneme evropskou špičkou, bude mít být na co hrdý každý Pardubák i další občané České republiky,“ uzavírá Korba.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): „Starající se stát“ má nyní velké problémy Zdechovský (KDU-ČSL): Žádný vedlejší příjem po nastoupení do mandátu nemám Zdechovský (KDU-ČSL): Musím panu Babišovi k paní Malé pogratulovat Zdechovský (KDU-ČSL): Komunisté jsou v EP nejvíce proimigrační skupina

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV