Zdechovský (KDU-ČSL): Vrah není vinen, protože si před činem dal marihuanu

Tak rozhodl nedávno francouzský vyšetřující soudce v procesu s devětadvacetiletým muslimským imigrantem z Mali Kobili Traorém, který je obviněn z vraždy své pětašedesátileté sousedky, židovské lékařky a učitelky Sarah Halimiové.

To, že si někdo vezme návykovou látku, by přece nemělo být důvodem k zastavení trestního stíhání. To bychom mohli zbavit viny i člověka, který někoho zabije v opilosti.

Nedivím se, že nejen francouzští Židé, ale i světová veřejnost jsou vytočení tak benevolentním přístupem vůči pachateli brutální vraždy, kterou spáchal z protižidovské nenávisti, a mnoho Židů chce emigrovat. On to navíc nebyl jediný takový případ v jejich zemi. Loni v březnu muslim Yacine Mihoub se spolupachatelem zavraždili pětaosmdesátiletého Mireilla Knolla, který přežil holokaust, ale současnou vlnu antisemitismu ve Francii už ne.

Alarmující je fakt, že francouzské úřady evidovaly v minulém roce 540 antisemitských útoků, což je proti roku 2017 nárůst o 75 procent. Ty mají kromě fyzického násilí také podobu slovních urážek, protižidovských nápisů, ničení majetku nebo hanobení hrobů. Viníky bývají často muslimští přistěhovalci, kteří považují Židy za své nepřátele. To vše jsou důkazy toho, že Francii ovládla nepřátelská protižidovská atmosféra.

Nepovažuji za normální, aby z členského státu EU odcházeli lidé, protože se obávají o svou bezpečnost.

Prezident Emmanuel Macron opakovaně vyhrožuje, že kromě jiných zatočí i s Maďarskem, které podle něj porušuje pravidla EU. A Francie je neporušuje? Je pokrytecké, že Maďarsku se vytýká i antisemitismus, přitom v této zemi nedošlo v minulém roce k jedinému násilnému protižidovskému útoku. Zato ve Francii není den, aby k útokům na Židy nedošlo.

Proto by si měl prezident Macron nejdříve udělat pořádek u sebe doma, než začne jiným zemím diktovat, co mají dělat. Antisemitismus je pro Francii velkým problémem. A soudě podle posledního rozsudku, zřejmě to asi dlouho nikdo řešit nebude nebo nechce.

