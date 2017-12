Zelená pro Opavu: Radnice šíří paniku a chaos

Politici, v našem případě, zejména primátor R. Křupala (ČSSD), náměstci M. Víteček (asi STAN), D. Halátek (Změna), J. Stiborský (KDU-ČSL) a 7 radních, by měli prioritně prosazovat vize, které prezentovali voličům ve volebním programu. Tedy to, proč je občané volili. Protože je v našich podmínkách nutná koalice, je nutné programové prohlášení rady města, kde se občan dozví, co bude vedení prosazovat jako celek. Máloco nyní v Opavě platí. Programové prohlášení radniční koalice neexistuje. Nikdo, zřejmě ani vedení města, neví, kam směřuje. Řada kroků je nepředvídatelných a příliš často se mění. Jako když primátor slíbí, že stavba bazénu neohrozí zahrádky a vzápětí zahrádkáři obdrží výpovědi a mají prostor vyklidit! Nebo když se zruší zasedání zastupitelstva, protože koalice nemá dost hlasů pro schválení programu, ani není ochotna se domluvit s opozicí. Radnice dokonce šíří poplašné zprávy. Jako když vedení města sdělilo médiím, že vystěhuje lidi z 50 bytů na Horním náměstí za účelem rekonstrukce a nové luxusní byty rozprodá. Při veřejné konfrontaci vyděšenými nájemníky, pak vyšlo najevo, že není vůbec nic připraveno, natož promyšleno. Stejně jako když primátor předložil na říjnové zastupitelstvo záměr zrušení Opavské kulturní organizace (OKO) a náhle před zasedáním si to rozmyslel, bod stáhl a neprojednal. Těžko říct, jaký je v oblasti kultury další plán, jisté je, že už tento krok vyvolal strach mezi zaměstnanci a destabilizaci organizace OKO. Do komunálních voleb zbývá necelý rok, čím nás ještě současná reprezentace města překvapí? Jejich nečinnost by byla nejlepší. Destrukce a poplašných zpráv jsme si za poslední 3 roky užili až dost!

Nicméně vám přejeme úspěšný rok 2018.

Pavla Brady, Pavel Stehlík, Olga Pavlíčková

Tento článek je publikován v prosincovém čísle městského zpravodaje Hláska.

Ing. Pavla Brady BPP



náměstkyně primátora

autor: PV