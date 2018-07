Zelení: Babiš se snaží odmítáním pomoci nahnat laciné politické body

Zelení ostře nesouhlasí s reakcí premiéra na žádost Itálie adresovanou všem zemím EU o převzetí 450 uprchlíků. Odmítání pomoci Itálii je jen nesmyslným populistickým gestem.

Pokud by každá země EU vyšla vstříc této italské žádosti o pomoc, přijala by ani ne 17 uprchlíků, kteří by byli řádně identifikováni a prověřeni. Bezpečnostní riziko je tak téměř nulové.

Andrej Babiš se snaží odmítáním pomoci nahnat laciné politické body.

Pouze v případě, že budou země EU dobrovolně a solidárně

spolupracovat, jsou schopny řešit nejen migraci, ale i jiné globální výzvy 21. století, což český premiér evidentně vůbec nechápe.

„Vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby nabídl Itálii, že přijmeme minimálně 27 zachráněných uprchlíků. Přesně o tolik loni klesl počet žadatelů o azyl v Česku,“ dodává Petra Jelínková, 2. místopředsedkyně Strany zelených.

autor: PV