Zelení: Dělení ČEZ a výstavba drahých jaderných elektráren nedává smysl

“Navržené rozdělení ČEZ znamená, že by si stát ponechal pouze finančně nerentabilní a nejnákladnější část energetiky. ČEZ i stát přitom přiznávají, že jedním z důvodů je nesouhlas minoritních akcionářů ČEZu s megalomanským a ekonomicky nevýhodným projektem stavby nových jaderných reaktorů. Progresivní a výdělečné části by se naopak stát postupně zbavil, a tím ztratil kontrolu nad strategicky významnou oblastí energetiky,” kritizuje plán ČEZu František Vosecký, člen Předsednictva Strany zelených a radní Prahy 7.

Navržené rozdělení navíc znamená, že by celý postup nevýhodné investice do jádra zůstal netransparentní a mimo veřejnou kontrolu. ČEZ má totiž kvůli Poslanecké sněmovně výjimku z povinnosti zveřejňovat své smlouvy. Uváděné odhady potřebných investic jsou navíc podle Zelených účelově podhodnocené a neodpovídají reálné situaci na trhu.

Zelení dlouhodobě upozorňují na to, že státní garance na ekonomicky nevýhodný projekt stavby nových jaderných bloků způsobí zdražení cen energie pro všechny občany České republiky. “Jádro je nejdražším zdrojem energie. Stát by neměl nechat občany dotovat stavbu nových bloků z jejich peněženek. Naopak by měl investovat do moderních, čistých a stále levnějších obnovitelných zdrojů energie,” dodává Vosecký. Výrobní ceny jaderné energie z nových reaktorů, jak ukazuje Velká Británie, mohou být až 110 euro za MWh, zatímco u větrné energie pak mezi 40 – 50 euro za MWh a u solární energie mezi 50 – 60 euro za MWh.

Strana zelených vyzývá vládu, poslance a management ČEZu, aby ustoupil od plánů na nové jaderné bloky a místo toho pracoval na strategii České republiky pro využití obnovitelných zdrojů energie.

“Žádná z politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se zatím proti tomuto ekonomicky nevýhodnému plánu ČEZu nepostavila. To dokazuje, že jejich cílem není moderní a levnější energetika. Nesmyslná výstavba nových jaderných bloků s garantovanou drahou cenou elektřiny zdraží energii především pro konečného odběratele. V příštích dvaceti letech na ni doplatime všichni. Byli to Zelení, kdo programem Zelená úsporám ušetřili stamiliony desítkám tisíc domácností právě na energiích,” říká předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. SZ



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolínská (Zelení): Z malostranského parkoviště se stává Malostranské náměstí Davis (Zelení): Stav české zemědělské půdy může zlepšit jen zásadní zemědělská reforma Zelení: Praha je cizincům otevřená, navzdory nenávistným politikům Žákovská (Zelení): Neničme věci, které mohou pomoci potřebným

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV