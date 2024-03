Zeman (PRO): Skutečně zvoní uhelným elektrárnám umíráček?

reklama

Různí zastánci „zelené“ politiky se již těší na to, jak vše pojede podle jejich představ. Nejde totiž jen o výrobu tzv. „čisté“ elektrické energie z obnovitelných zdrojů (promiňte, nevšiml jsem si, že když svítím elektřinou, kde neznám její původ, tak svítí jinak a blbě vidím), ale také o výrobu či dovoz energie za přijatelnou cenu, dokonce jde o celý „Green Deal“, koncept spjatý údajně s ochranou před klimatickými změnami či ochranou životního prostředí.

Ve skutečnosti Green Deal je vše jiné než boj za ochranu životního prostředí či boj s klimatickými změnami, které se nijak zastavit nedají…. Nedají, protože na to nemáme žádný vliv. Celá teorie vlivu skleníkových plynů vytvářených člověkem na klimatické změny a stávající oteplování planety Země je sice zdánlivě vědecká (v každém případě patřičně složitě zkonstruovaná tak, aby vědecky vypadala), ale skutečností je, že antropogenní skleníkové plyny v tomto procesu hrají zcela zanedbatelnou roli. Zdá se, že větší roli hrají sluneční erupce, sklon zemské osy vzhledem ke Slunci, geomagnetická pole, činnost vulkánů, atd. I kdyby skleníkové plyny nějakou měrou ke klimatickým změnám přispívaly, tak člověk v tom hraje jen okrajovou roli. A navíc Evropa s půl miliardou lidí produkuje pouhých 8% člověkem „vytvořených“ skleníkových plynů. PROČ TEDY CHCEME OBĚTOVAT hospodářství Evropy a ČR, která je díky svému průmyslu obzvláště citlivá na ceny energií? Opět se stáváme obětmi obří manipulace s fakty. Naposledy za covidu jsme byli manipulováni směrem k co největší proočkovanosti a nyní se stále více ukazuje, kolik lidí trpí problémy s touto vakcinací spojenými. A to jsme teprve na začátku!

Stejně je to s uhelnými elektrárnami. Potřebujeme je, alespoň do doby, než budeme mít za ně adekvátní náhradu. Pan redaktor Nádoba se SZ Byznys se už „třese“ na to, aby uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice jejich vlastník Pavel Tykač pro nerentabilitu zavřel. Snad již napřesrok. Pana ing. Tykače nazývá hanlivě uhlobaronem, čímž potrhuje rádoby společenské odsouzení. A samozřej-mě souhlas s vládou připraveným projektem ukončení uhelného průmyslu. Má se vyvolat dojem, že se ČR konečně zbaví něčeho špinavého. Prý se s tím vyrovnáme, jako jsme se vyrovnali s ukončením dovozu ruského plynu. Zapomíná na to, že před vánoci vyšlo najevo, že dovážíme více než 60% zemního plynu z Ruska. Vláda na to (i ministr Síkela) reagovala tím, že prý stejně nikdo přesně neví, odkud který metr krychlový je…. Stejné je to s LNG plynem. Kupříkladu Španělsko s Belgií ještě nedávno byly druhým a třetím největším dovozcem ruského zkapalněného plynu na světě jen za Čínou. Ruskou ropu ČR na základě vyjímky stále ve velkém dováží. Ano zemní plyn, elektrická energie a další komodity se dají (zatím) dovézt ze zahraničí. Otázkou je za kolik? Že jsou nyní relativně levnější jistě neznamená, že to tak zůstane…

Prosím nenechme si náš uhelný průmysl vzít. Poláci s ním počítají minimálně do roku 2048, jak naznačovala jednání ohledně dolu Turow. Vždyť již nyní některé energeticky náročné výroby cenu elektřiny nezvládají a stěhují se za hranice – třeba až do Indie.

Marek Zeman, místopředseda PRO

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



