Zeman (Trikolóra): Další premiérova skopičina...

Premiér Babiš říká "nevypydá to dobře" a myslí tím bodové hodnocení stupně antikovidových opatření známých pod jménem PES (protiepidemiologický systém). Smutně dodává: "Mysleli jsme si, že to bude klesat rychleji...". A zavdává tak k různým spekulacím:

Například třeba k otázce, jest-li se obchody v pondělí 30.listopadu otevřou nebo ne. Nechává nás tak v napěti, aby dramatická pauza lépe zapůsobila a my jsme pak byli šťastnější? Nebo je poučen ze srpna, že nic se nemá uspěchat a předčasně nic nevyhlašovat? Myslím tím vítěství na Covidem-19,protože nic jsme nevyhráli (a ani neprohláli) a virus se šíří dál..V každém případě koronavirus nechává PSA bez povšimnutí a dál si jde svou cestou, protože taková je jeho snaha o přežití. My jej jenom brzdíme více nebo méně úspěšně a spoluvytváříme jeho tzv. "vlny". Vůbec tím nechci říce, že obchody mají zůstat zavřené, právě naopak. Alespoň,že děti budou chodit do škol, i když zčásti na střídačku. Děti přeci patří do školy a žádný virus s tím nic neudělá (tedy doufejme).

S opakovaným premiérovým tvrzením, že my občané bychom měli mít antigenní testy zadarmo, res-pektive hrazené ze státních (našich) peněz, před vánocemi k dispozici, mě napadá ještě otázka, jest-li vlastně nejde o výzvu k účasti (zřejmě dobrovolné) na této taškařici. Již při mediálně masivně sledo-vaném testování pomocí antigenních testů na Slovensku, navíc ještě "pojištěném" vystavováním jakých-si glejtů, které Slovákům umožnili nebýt v karanténě, jsem si říkal, že to přeci nemůže fungovat, když dle odborníků je třetina i více testů falešně negativních (samozřejmě u velkých skupin to může být jinak) a samotní výrobci upozorňují na fakt, že antigenní testy bez ohledu na jejich výrobce se k plošnému testování nehodí, ledaže by se testovali například každý týden všichni opět a opět a opět. Podstatou je skutečnost, že zatímco u jedinců s vyšší virovou zátěží tedy těch, co již zpravidla mají klinické projevy onemocnění, jsou tyto antigenní testy ve vysoké míře pravdivě pozitivní tedy senzitivní (uvádí se až kolem 95%), tak jejich negativita tj. specificita zdaleka tak pravdivá není. Je udáváno ,že při užití antigenních testů na Covid-19 v masivním plošném testování dostaneme 30% i více falešně negativních výsledků,tzn. že i třetina lidí, kteří mohou být výsledně nemocní nebo přenašeči viru bude mít "papír" na to, že jsou zdrávi a virus nemají...Něco jiného je to například v domovech důchodců, kde jsou skupiny klientů i zaměstnanců testování znova a znova. Jednak se odliší běžná viroza od cov-idového onemocnění a jednak se testují všichni opakovaně a opakovaně, tedy míra falešně negativních výsledků se s každým dalším testováním zmenšuje. Při možné nabídce antigenního testo-vání pro všechny občany mi příjde, že buď jde o populistické opatření typu i my (nejen Slováci) to umíme nebo je třeba se zbavit miliardových zásob testů, které by mohly projít ....NEBO OBOJÍ...

Marek Zeman

