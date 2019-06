Změna: Kauza BusLine přinesla důkazy o propojení politiky a byznysu v Liberci i v Libereckém kraji

Zveřejněné policejní odposlechy a další dokumenty z DPMLJ ukazují, že liberecký dopravní podnik sloužil jako penězovod z městské kasy do soukromé firmy. Prorůstání firmy BusLine do veřejné správy má ale kořeny na úřadu Libereckého kraje. Aby vyvádění veřejných peněz mohlo tak dlouho fungovat, neobešlo se bez širokého politického krytí.

V Liberci o tomto systému již něco víme, další informace se zřejmě objeví v průběhu vyšetřování a případného soudu. Informace z Libereckého kraje máme také a se znalostí situace v Liberci je můžeme dát do souvislostí.

Stejně jako na městě, tak i na kraji celý systém nemohl fungovat bez politiků, kteří za ovlivňování zakázek na zajištění veřejné dopravy přímo pobírali “bonusy”, zároveň ale i těch, kteří “jen” pasivně odmítali vidět předkládaná fakta. A naopak trvalé zostouzení a odvolávání z výkonných funkcí těch, kteří na budoucí výrazně nevýhodné scénáře pro kraj upozorňovali.

V dubnu 2016 jsme jako Změna pro Liberecký kraj navrhli odvolání Vladimíra Mastníka z pozice radního pro dopravu. V krajském zastupitelstvu jsme návrh neprosadili, za pana Mastníka se hlasitě postavili Starostové pro LK v čele s Martinem Půtou i všechny ostatní strany. Tehdy jsme argumentovali takto: „Předvolební slib dokončit desetiletý tendr na autobusovou dopravu za čtyři miliardy korun Starostové pro Liberecký kraj nesplnili. Navíc opakovaně jednali ve prospěch firmy BusLine. A to jak změnami podmínek desetiletého tendru, tak prodloužením monopolu stávajícím dopravcům…“ Martin Půta vše odmítl slovy „Návrh na odvolání radního Vladimíra Mastníka považuji za absurdní…“ U svého radního nenašel žádné pochybení.

Tendr na zajištění autobusové dopravy po roce 2014 zahájila krajská vláda ČSSD s podporou KSČM. Nestihla ji však uzavřít a koalice Starostů a Změny v novém vedení Libereckého kraje (rok 2012) podmínky soutěže přepracovala. Především byly sníženy požadavky na stáří autobusů, které mají přímý dopad na cenu dopravy. Přímo na jednání zastupitelstva ale tyto podmínky navrhl upravit tehdejší radní pro dopravu V. Mastník, za podpory dalších členů vedení kraje, včetně hejtmana Martina Půty. Schválení proběhlo i přes protesty a jasnou argumentaci od členů Změny pro LK, kteří upozorňovali, že na dopravním výboru tyto změny prosazovali Jiří Vařil (zastupoval KSČM) a František Chlouba (zastupoval Starosty a zároveň byl místopředsedou dozorčí rady BusLine). “Byl to první vážný konflikt v koalici, která, jak se později ukázalo, se začala rozpadat už tehdy, i když jsme tomu ještě nechtěli věřit,” říká zastupitel Jaromír Baxa.

Přesto se i do největší oblasti, kterou dosud ovládal BusLine, přihlásil další uchazeč, ICOM, a nabídl lepší podmínky. V tu chvíli neexistoval způsob, jak by mohl BusLine vyhrát. Proto bylo potřeba soutěž zkomplikovat a následně zrušit. Ke zkomplikování byla využita stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, k zrušení pak vyloučení obou uchazečů pro údajně příliš nízké ceny. S vylučováním účastníků nesouhlasili odborní členové hodnotící komise, Rada kraje navíc při rušení zakázky udělala několik procedurálních chyb, které pak způsobily další průtahy. „Velkou roli samozřejmě sehrála liknavost rozhodování UOHS, ale kdyby Liberecký kraj neudělal zbytečné chyby, příležitostí k průtahům by bylo méně,“ připomíná Josef Šedlbauer.

Proti tehdejším rozhodnutím o vyloučení uchazečů pro příliš nízké ceny protestovala v Radě kraje jen tehdejší náměstkyně Zuzana Kocumová. Nesouhlasila ani s tím, aby se následného jednacího řízení na dočasné zajištění autobusové dopravy, dokud nebude uzavřena desetiletá zakázka, mohli účastnit jen dosavadní dopravci. „Především pánové Mastník a Půta na radě kraje moje varování před monopolem stávajících dopravců bagatelizovali a dopouštěli se čím dál osobnějších útoků“, připomíná Kocumová.

„Vzpomínám si třeba na jednu zdánlivě banální situaci. Šlo o ověřování zápisu z rady kraje, kde se rozhodovalo o přidělení dopravní zakázky na období, než se vyřeší desetiletá soutěž. Podle zvukového záznamu jsem poctivě doplňovala doslovné výroky v diskusi k jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí té doby. Pak jsem odjela na dovolenou. Pár dnů po mém odjezdu ovšem hejtman Půta spustil kampaň o „svévolném vkládání slov do úst cizím lidem“ - a dříve, než jsem se z dovolené vrátila, byl zničen jak zvukový záznam, tak mnou doplněný zápis. Náhoda?? Ve světle dalších událostí nikoliv. Ani to, že první, kdo navrhoval mé odvolání, byl tehdejší radní Mastník,” doplňuje Kocumová.

Za celé volební období 2012-2016 koalice pod vedením SLK nedokázala nebo nechtěla pohnout s monopolem v autobusové dopravě, který vyhovoval právě dopravcům v čele s BusLine, ale škodil krajskému rozpočtu. Šlo o selhání vedení kraje, ale místo lidí, zodpovědných za tuto situaci, nakonec byla odvolána Zuzana Kocumová, která se svými připomínkami na Radě města stala nepohodlnou – a možná dokonce, pro některé lidi, nebezpečnou. Na což ukazuje právě zničení doplněného záznamu z Rady kraje. Změnu v krajské koalici nahradila ČSSD s tichou podporou ODS.

Vztah vedení Libereckého kraje a společnosti BusLine se od roku 2017 proměnil. Její zastánci, včetně dalšího náměstka pro dopravu Marka Pietera, postupně ztráceli pozice, zejména poté, co se BusLine pokusil ovládnout ČSAD Liberec. V současnosti se zdá, že se Liberecký kraj od vlivu BusLine odstřihnul. „Nedočkali jsme se ale žádné reflexe. Martin Půta nikdy nepřipustil, že byla chyba, že na místo radního pro dopravu za Starosty dosadil nejprve Vladimíra Mastníka a později Marka Pietera. Jejich šestileté působení nás stálo a ještě bude stát hodně peněz. Martin Půta se ani neomluvil Zuzaně Kocumové alespoň za to, že u dopravních zakázek ukazovala na skutečné problémy“, shrnuje Josef Šedlbauer.

A dodává: „Ještě jednu věc je nutné zdůraznit. V Liberci i v Libereckém kraji jsme byli svědky toho, že zástupci různých politických stran pracovali ve prospěch BusLine. Pan Vařil ale není žádným hybatelem všeho, zastupuje jen jednu vlivovou skupinu a musel mít souhlas ostatních, aby si mohl přivlastnit dopravu. A také za to musel platit, BusLine přímo i nepřímo sponzoroval třeba liberecký hokej a jablonecký fotbal. Jeden článek teď vypadl, ale systém zatím zůstává“.

V roce 2018, v rámci policejní akce v DPMLJ, byl obviněn i Vladimír Mastník. Podle dosud známých informací si nechal v roce 2016 platit předvolební kampaň firmou BusLine. Za nějakou dobu po jeho odvolání „ze zdravotních důvodů“ odchází ze stejné pozice, radního pro dopravu, i jeho nástupce, Marek Pieter. Který mimochodem na přechodnou dobu přebíral agendu po Zuzaně Kocumové poté, co byla odvolána. A který byl také „účastníkem zájezdu“ soukromým letadlem na fotbal do Amsterdamu.

„Jdeme dál, jsem ráda, že policie dělá svou práci. Čím dál více příkladů ukazuje, že politici nemohou dělat, co se jim zlíbí. Věřím, že případy se dostanou před soud a že jednou nebudou věci zameteny pod koberec. Protože poslední, co bych chtěla, je rezignace lidí na to, že lhát a krást se může“, uzavírá Zuzana Kocumová.

Psali jsme: Šedlbauer (ZpL): Další posun z divokých 90. let do civilizované éry Korytář (ZpL): Pokud úředníci postupují nezákonně, nemají na svých místech co dělat ZpLK: S Vladimírem Mastníkem odchází z krajského zastupitelstva (snad) jedna éra Korytář (Změna): Zastupitelé schválili omezení hazardu v Liberci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV