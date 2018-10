Změna pro Liberec: Pokud se má situace ve městě stabilizovat, není možné se stále ohlížet dozadu

Změna pro Liberec obsadila po dvou vítězstvích v minulých volbách aktuálně třetí místo. Přesto s námi zatím nikdo oficiálně o možné koalici či spolupráci nezačal jednat. Respektujeme to, vítěz voleb volí taktiku a strategii povolebních vyjednávání.

Pro nás jako pro Změnu není příliš velkým překvapením ani to, co možná překvapilo alespoň část voličů Starostů. Ochota a rychlost, s jakou si Starostové sedli k jednacímu stolu s ODS a trvají na koalici s touto stranou. A dosud odmítají byť jen jednání se Změnou pro Liberec. Pokládáme to minimálně za nevyvážené.

Změna pro Liberec nemá žádné obžalované ani obviněné politiky, nezadlužili jsme město a dluhy naopak spláceli, majetek jsme nerozprodávali, rozjeli jsme desítky nových projektů. Jsme připraveni jednat se všemi stranami, které ve volbách uspěly, o společném programu. Neklademe si žádné personální požadavky jak pro nás, tak pro partnery na druhé straně stolu. I když v případě některých jmen to ani pro nás není jednoduché, ale pokud se má situace ve městě stabilizovat, není možné se stále ohlížet dozadu.

Uvítali bychom, kdyby i ostatní strany respektovaly náš mandát od voličů, fakt, že nejsme zatíženi žádnými korupčními skandály a máme zájem spolupracovat s ostatními na rozvoji našeho města. Jsme ale také připraveni být v opozici a začít bez odkladu pracovat na našem volebním výsledku za čtyři roky.

autor: PV