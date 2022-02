„Pane premiére, vždyť už i vaši voliči nám píší... Změna? K horšímu. Na demisi!“ Okamura se rozehřívá

reklama

"Já za naše hnutí SPD budu navrhovat řadu bodů na změnu programu schůze této Sněmovny. A na úvod bych to krátce zdůvodnil. Vláda tady tlačí jako svoji prioritu pandemický zákon. A chtějí to prostě jako první bod dnešní schůze této Sněmovny. Ale my jako SPD vidíme priority jinde. Proto tady navrhneme jménem poslaneckého klubu SPD řadu návrhů na změnu programu schůze Poslanecké sněmovny, protože pro SPD jsou prioritou slušní lidé. Podpora slušných lidí. Aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti," sdělil Okamura úvodem, že nesouhlasí s prioritami, které má vláda Petra Fialy (ODS).

"Když se podíváte na uplynulý měsíc, vy jste u vlády pár týdnů, tak v podstatě jedinými vašimi prioritami, které tady vidíme, tak je protlačit pandemický zákon, kterým chcete omezit další, ústavou garantovaná práva a svobody občanů, chcete omezit tyto další svobody a práva občanů od 1. března... Zatímco evropské země rozvolňují a vrací se do normálního života postupně, tak vaše jedna z hlavních starostí je, jak protlačit pandemický zákon, kterým byste ještě omezili další práva a svobody občanů. No a s tím my samozřejmě nemůžeme souhlasit, s tím my nesouhlasíme. Pro SPD je prioritou například řešení zdražování," poukázal Okamura.

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

"A vaše vláda, a pan premiér osobně sliboval, že předložíte plán na vyřešení zdražování do konce prosince. Byla to lež, nepředložili jste nic," poukázal Okamura na zdvihající se ceny elektřiny, plynu, potravin. "Ale vláda nenabízí pomoc. Jednou z vašich hlavních priorit, které jsme tady viděli, tak je, že chcete protlačit pandemický zákon, kterým chcete omezit další ústavní práva a svobody občanů. Další vaší prioritou, která tady je, a s tím opravdu taky nesouhlasíme, že je to priorita, která by měla být pro občany České republiky, je, že chcete protlačit korespondenční volbu. To už tady bylo, ten zákon," poznamenal dále Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Protože vaší koalici klesají preference, podle průzkumu, který jsme viděli a odvysílala ho i TV Nova, tak vaší koalici důvěřuje již pouze 26 procent občanů. Strmě klesá podpora vaší koalice. A vy se bojíte, že už neuspějete ve volbách, proto chcete změnu způsobu voleb v České republice, která navíc umožňuje manipulace a podvody. To jsme viděli v Rakousku, že kvůli problémům s korespondenční volbou se opakovalo druhé kolo posledních rakouských prezidentských voleb. Ve Francii dokonce korespondenční volby zrušily. Takže to je vaše druhá starost," shrnul Okamura.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 92% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13719 lidí

"Chcete ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Chcete politicky ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Normální politický puč, kdy vy v podstatě chcete teď, plánujete odvolat celou Radu ČT a Českého rozhlasu a dosadit si tam pouze lidi, kteří vám jdou politicky na ruku. To je neuvěřitelný! To je totalita! To je tak nedemokratické jednání, které tady chystáte, že k tomu v podstatě - já jsem věděl, že ta vaše vláda nebude nic moc... Premiér Petr Fiala měl pravdu. On sliboval změnu. Petr Fiala sliboval změnu, ale občanům neřekl, že to bude změna k horšímu. A teď vaši voliči nestačí často zírat, protože řada z nich nás oslovuje kvůli pandemickému zákonu, protože ten zákon nechtějí. Dokonce, jak víme, tak pandemický zákon, váš vládní zákon nechtějí ani vaši vlastní senátoři," poznamenal Okamura. "Vláda nemá podporu ani u svých vlastních senátorů. A to je opravdu na demisi! Problém je, že vy si myslíte, že to je v pořádku, ale ono by to bylo v pořádku, kdybyste si to dělali ve své vlastní firmě," poznamenal Okamura. S vládou Petra Fialy se podle jeho slov vrací totalita. Říkal mu to prý u oběda spolukolega poslanec Jaroslav Bašta.

Fotogalerie: - Polské ceny

"Tato vláda je proti slušným lidem. Vy nejenom odmítáte zvýšit příspěvek na péči o zdravotně postižené, který se nezvyšoval několik let, takže zdravotně postižení spoluobčané, kteří potřebují, aby jim někdo pomohl, tak nejsou schopni si zaplatit ani tu pomoc. Ale vy dokonce v rozpočtu ubíráte zdravotně postiženým. To je úplně neuvěřitelné. Vy nejenom že nepřidáte, ale vy dokonce ubíráte. Ubíráte i matkám samoživitelkám," rozhorlil se Okamura.

Ve své úvodní řeči hovořil také o nepřizpůsobivých. Když navrhoval bod na pořad schůze, dostal se do křížku s předsedající schůze Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). "Vzhledem k tomu, že vy sám jste v průběhu té své řeči změnil název bodu asi pětkrát, poprosím vás, abyste název bodu dal písemně. Bude to to nejjistější řešení, abychom to pak řekli správně, až o tom budeme hlasovat. Abyste byl spokojen s tím, jak ten návrh zní," poznamenala Pekarová Adamová. "Paní předsedkyně, já nenaskočím na vaši žádost, protože to není v jednacím řádě, že to mám dát písemně, proto vás naopak požádám, že vám to zopakuji ještě jednou a poznamenela jste si to. Děkuji vám za vaši žádost, rád bych vám vyhověl, kdyby to byl jeden návrh, ale protože těch bodů mám asi 10, nemohu si to zapamatovat, proto vám to raději zopakuji třikrát, myslím to fakt věcně," uvedl Okamura a Pekarová Adamová rezignovala. "Poprosím o zopakování toho, jak si přejete nazvat nový bod," uvedla Pekarová Adamová a Okamura jí název bodu k tomuto tématu zopakoval.

Psali jsme: Po vakcíně je jim velmi zle. Jenže, smůla. „Sliby–chyby,“ padlo Děčín: Oprava Nového mostu bude pokračovat od 15. března Ministr Stanjura: Své předchůdkyni doporučuji vyvození okamžité politické odpovědnosti Zlín: I letos lidé sami rozdělí třicet milionů korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama