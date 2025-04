Vymíráme, děti se nerodí. Politici by si klidně vzali příklad od Orbána

Česká republika čelí rekordnímu propadu porodnosti. V průběhu uplynulého roku 2024 se narodilo nejméně dětí od doby, kdy se porodnost měří. Na svět přišlo 84.311 dětí. Ještě v roce 2021 to přitom bylo 111.793 dětí, od té doby přišel razantní pokles. Vzhledem k tomu, že zatímco loni přišlo na svět lehce přes 84 tisíc nových Čechů, zemřelo jich 112 tisíc. Čelíme vymírání.

Co s tím lze dělat? Státy v Evropě se úbytku vlastních občanů snaží čelit různými způsoby. Podle některých je řešením migrace, jiné vlády naopak vidí řešení v razantní podpoře a motivaci mladých rodin. Tahounem v tomto úsilí je Maďarsko, kde Orbánova vláda přišla s radikálními úlevami.

Dosud v Maďarsku platilo, že matky čtyř a více dětí nemusí do konce života platit daň z příjmů. Viktor Orbán nyní zachází ještě dál. Povinnosti platit daň z příjmů budou doživotně zproštěny matky dvou a více dětí a matky vychovávající jedno dítě budou od této daně osvobozeny do svých 30 let.

„Chceme, aby se Maďaři rozmnožovali, a ne aby se země spoléhala na imigraci,“ řekl maďarský premiér. Již dříve jeho vláda zavedla daňové úlevy pro rodiny s více dětmi nebo bezúročné půjčky.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč stranami, jakým způsobem podle nich klesající porodnost v naší zemi řešit, a zda bychom se měli inspirovat právě maďarským příkladem.

„Určitě inspirace Maďarskem by nebyla vůbec špatná. A to jak u podpory porodnosti, tak třeba i podpory venkova. Příčiny nízké porodnosti jsou spíše historické – tedy málo maminek, ale i současné – stále méně dětí na jednu maminku. Základními pilíři řešení by tak měl být daňový pardon pro rodiče, snadnější stavební povolení – více bytů, tak příznivější pracovní právo a také vnitřní bezpečnost státu, tedy třeba žádné války gangů migrantů,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

Hnutí SPD podle jejího předsedy Tomia Okamury předkládá zákony, které mají výrazně ekonomicky pomoci rodinám s dětmi. „Ve sněmovně jsme navrhli snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a také současně zvýšení motivace pro zakládání rodin s dětmi. Navrhujeme snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost. Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100.000 korun ročně čistého navíc. Stát musí také převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách,“ sdělil redakci Okamura.

„Těch kroků je několik a musí jít ruku v ruce. V první řadě musí být zajištěno dostupné bydlení, což znamená nejen zkrotit ceny bytů a nájmů, ale také zajistit dostupné energie. Dalším nástrojem je zvýhodnění pro rodiče, kteří chtějí pracovat, protože výše mateřské je hanebně nízká a reálně je kvůli inflaci nižší, než přišla Fialova pětidemolice. Je třeba nastavit účinnou prorodinnou politiku. Jednak formou přímé podpory (zvýšením rodičovského příspěvku a nastavením jeho pravidelné valorizace o výši inflace, poskytováním výhodných půjček se státní garancí apod.), nebo také formou slev na dani či slev na sociálním pojištění u pracujících rodičů. Vrátíme zpět školkovné i slevu na nepracujícího partnera, kterou vláda zrušila,“ míní lídryně STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se nediví, že mladí odkládají přivést na svět více dětí. „Bydlení se stalo nedostupným, z firem se propouští po stovkách, ceny všeho rostou, daně stejně tak, a jejich další zvyšování provládní ekonomové dokonce doporučují, drobné a střední podnikání řady oborů končí, a k tomu se začalo hrozit válkou a politikové plánují namísto bytů masové zbrojení. Ztrácí se radost se života. Bez víry v budoucnost se ale dlouho žít nedá. Mladí nemají chuť často ani na sex, kde by se pak vzala chuť na děti. Čest výjimkám. Tedy – začněme opět projevovat úctu a respekt klasické rodině, vraťme mladým naději v život v míru a zdravé ekonomice, a oni nám naplní školky,“ uvedla.

„Celý problém má dvě základní roviny – rovinu ekonomickou a rovinu společenskou. V rovině ekonomické se samozřejmě Maďarskem inspirovat můžeme, ale to samo o sobě nebude stačit. Hlavní problém totiž spočívá v tom, že naše společnost přesvědčuje ženy, a to od nejútlejšího věku, o tom, že jejich největším životním posláním už není být dobrou matkou, ale být kupříkladu ředitelkou velké korporace či něčím podobným, což je v rozporu se zákony přírody i s naší historickou zkušeností. Je proto nutné začít právě zde, avšak to je, na rozdíl od opatření ekonomického charakteru, která lze zavést v podstatě ze dne na den, běh na dlouhou trať. Pokud ale nechceme vymřít, tak tuto dlouhou cestu budeme muset absolvovat. Je nutné si neustále opakovat jednu základní věc, totiž že se muži a ženy dokážou vzájemně zastoupit takřka ve všem, avšak jediné, v čem my, muži, ženy nikdy zastoupit nedokážeme, je schopnost žen dát vzniknout novému životu. V tom jsou ženy zcela jedinečné a, i když se to dnes už asi nesmí říkat, to je jejich největší hodnotou. A snad na úplný závěr: znám mnoho lidí, kteří s láskou a úctou vzpomínají na svoji matku, protože byla dobrou a milující mámou. Neznám ale jediného člověka, který by s láskou a úctou vzpomínal na svoji matku, protože byla dobrou korporátní manažerkou,“ reagoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Jindřich Rajchl. „Ano, Maďarsko je jistě správnou inspiraci. Nicméně nemusí být jedinou. Je totiž nezbytné odstranit hlavní příčiny tohoto extrémně neblahého trendu. Těmi jsou především pokles životní úrovně u mladých rodin s více dětmi, nedosažitelnost vlastního bydlení a následky očkování. Je nezbytné okamžitě zastavit mRNA vakcinací, a to právě zejména u mužů a žen v plodném věku. A postupně zavést legislativu umožňující mladým lidem dosáhnout na vlastní byty a domy za přijatelnou cenu a zároveň systémem slev na daních a na sociálním pojištění dosáhnout situace, kdy odchod ženy na mateřskou dovolenou nezpůsobí zásadní pokles životní úrovně dané rodiny. Všem nám je znám termín Husákovy dětí – tedy populační exploze v 70. letech minulého století. Nyní musíme vytvořit všechny podmínky k tomu, abychom podobný baby boom zopakovali. Jinak nás čekají v budoucnu fakticky neřešitelné problémy v oblasti výpadku občanů v produktivním věku, což přinese velmi neblahé důsledky zejména v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Zjednodušeně řečeno – neměli bychom na udržení zdravotní péče a důchodů na současné úrovni," sděluje.

„Řešení jsou jasná: zvýšit mzdy, aby se rodina uživila z jedné výplaty, zlevnit bydlení a zajistit dostupnost jeslí a školek, ideálně bezplatně a všude. To jsou funkční recepty,“ vzkázala šéfka SOCDEM Jana Maláčová.

Propopulační rodinná politika je podle poslance SPD Radovana Vícha pro vládu Petra Fialy sprosté slovo. „Naše republika stárne a vymírá. Maďarská cesta je pouze jedním z možných opatření. Ta další jsou nízko úročené novomanželské půjčky, podpora výstavby bytů a státem podporovaná snížení úroků z hypoték. Chybí byty, školy, školky, dětské skupiny, a navíc tyto problémy jsou i strukturální. Už aby tato asociální vláda skončila,“ řekl Vích.

„Samozřejmě, že jedním z možných dílčích řešení je finanční stimulace, která by mohla mladé páry motivovat k ochotě přivést na svět více potomků, ale samotnou podstatu problému s nízkou porodností to neřeší. Tím největším problém je atmosféra v současné společnosti, která je brutálně ovlivňována nejrůznějšími progresivistickými a „wokistickými“ fantasmagoriemi, které nejvíce postihují právě mladou generaci a odrazují od tradičního způsobu života včetně té úplně nejzákladnější nezbytnosti přežití a rozvoje naší euroatlantické civilizace, jíž je prostá reprodukce v základní společenské jednotce, kterou je rodina. Pokud tohle nezměníme, nepomohou ani ty finanční stimuly,“ reagoval první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.