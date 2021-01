Bartošovy trhliny. Bude mu zle, až si tohle přečte. A to se viděl premiérem...

reklama

Předvolební koalice Pirátů a hnutí STAN si brousí zuby na Strakovu akademii. Ivan Bartoš je připraven být premiérem a přístup řady médií v rozhovorech s ním napovídá, že se tato možnost nejeví jako nemožná.

Společná předvolební koalice se ale nerodila snadno. U Pirátů návrh podléhal hlasování všech členů a v rámci veřejného internetového Pirátského fóra probíhala místy mimořádně ostrá diskuse. Mnozí Piráti varovali, že jejich strana není se STAN programově kompatibilní. „Pokud nás STAN tak miluje, ať se zruší a členové ať přestoupí do Pirátů,“ volali někteří.

Dokonce se pirátští diskutéři odvolávali i na to, že bude chtít společný projekt poškodit současný premiér. „Hrubě podceňujete schopnost píáristů a agentů Andreje Babiše odpálit před volbami nějaký skandál nebo spor, který předvolební koalice poškodí nebo potopí,“ lze vyčíst na Pirátském fóru.

Své odpůrce měla tato forma spolupráce i v rámci Starostů, byť hnutí nakonec jednoznačně rozhodlo jinak. Zde šlo dle mnohých politologů o čistě pragmatické řešení, jak nepropadnout volebním sítem pětiprocentní hranice za dveřmi Sněmovny.

Ale zpět k Pirátům. Jejich internetové diskusní fórum, které je veřejné a číst si v něm může transparentně kdokoli, je velmi rozvětvenou platformou a členové ho hojně využívají. Zaznívá tam řada oponentních a kritických názorů k tomu, jak by strana měla postupovat. Vznikaly skupiny, které usilovaly o oponentní analýzy vůči těm, které předkládalo vedení strany.

„Já tedy také stále doufám, že celá slavná operace je jen krycí manévr, který má kanibalizovat STAN, jen sem teď trochu zmaten, protože dosavadní vývoj spíš vypadá, že STAN kanibalizuje nás,“ napsal zakládající člen Pirátů Dalibor Záhora před zhruba dvěma týdny. Šéf strany Bartoš po něm požadoval konkrétní vysvětlení a důkazy, reakce na předsedovu námitku už v daném vlákně na Pirátském fóru dohledat nešla. Naproti tomu se objevují i nadšené komentáře. Třeba ve smyslu, že utvoření předvolební koalice je poctivější než koalice povolební.

Piráti řeší i otázku obsazování kandidátek. Již dříve jsme psali, že se mnozí členové obávají, že pomohou do Sněmovny známým tvářím STAN z regionů a pirátští kandidáti budou mít smůlu. Na fóru se ale řeší i to, jak zajistit, aby kandidátka byla genderově vyvážená. Piráti prý stále trpí nedostatkem žen.

„Řešením je podle mě vytvoření ‚náborového‘ programu zaměřeného na ženy. A programu práce s nimi v úvodních fázích. K tomu samozřejmě patří vytvoření i nějakých vnitřních podmínek, ale podle mého názoru ne kvóty ve volbách,“ navrhuje pražský člen Pirátů Michal Novák.

Podle Iva Vlasatého z republikového výboru Pirátů je nedostatek žen skutečný problém. „Dosud jsem popravdě říkal, že vnímám zlepšení. Teď nezbývá než přiznat: Máme problém. A docela mě mrzí, že i když je tu už pár let platforma Pirátek, nevidím už delší dobu vlastně žádnou aktivitu v tomhle směru,“ stěžuje si. Ve straně je prý také dost žen, „které jsou v otázce genderového zastoupení lhostejné a nechtějí do toho být zatahovány“.

V rámci diskuse o navyšování počtu ženských kandidátek pirátský diskutující Tomáš Guth Jarkovský dokonce prozradil, že v Pirátské straně dochází k sexuálnímu obtěžování či šikaně i napadání a nikdo to neřeší.

„Další věc, která mi přijde, že velmi akutně chybí, je nějaký způsob jak nahlašovat a řešit sexuální obtěžování nebo obecně toxická prostředí. Ani vlastně nevím, co bych měl dělat s členem nebo členkou, kdyby se mi svěřil/a, že ji/ho nějaký výš postavený straník šikanuje nebo sexuálně obtěžuje/napadl, a třeba za kým ho mám poslat. Už jsme to dokonce párkrát v minulosti řešili a vůbec nic se nezměnilo, jenom všichni tak nějak tvrdíme, že jsme ti good guys a takové věci se přece ve straně nedějou, nebo možná všichni doufáme, že až se zveřejní výsledky z dotazníku Konsentu, že se to nějak samo vyřeší. Hej, dějou,“ konstatoval zostra Pirát.

Žádná další obsáhlá diskuse se k tomuto příspěvku ale nekonala. Piráti pokračovali debatami nad tím, zda zavést kvóty pro ženy nebo jejich nedostatek řešit jinak. Úplná shoda nepanovala ani na užité terminologii. „Na okraj mám potřebu dodat, že mě dost děsí, že tu ve vlákně zaznívají formulace jako ‚genderová ideologie‘, vyvolávající dojem, že jde o nějaký totalitní teror místo snahy o rovnost všech. Myslela jsem, že mezi Piráty nemáme takové předsudky ovlivněné představy,“ zaznělo na Pirátském fóru.

Celá řada předvolebních průzkumů z poslední doby uvádí, že by koalice Pirátů a STAN mohla skončit na druhém místě a těsně atakovat hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. To působí mírnou nervozitu ve druhém z volebních bloků, koalici SPOLU. Tu tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Pokud by tyto dva volební bloky výrazně uspěly, měly by šanci převzít vládní otěže. Jenže, pokud by lepší výsledek utrhl blok vedený Piráty, ti měli jasný nárok na post premiéra. Pro ODS by to znamenalo neúspěch a křeslo současného předsedy by bylo ohroženo.

Jenže podle našich zjištění by Babišova porážka a odchod do opozice způsobily mezi některými opozičními představiteli strach. Z čeho? Z nástupu Pirátů. „Babiš je pro nás zlo, nedokáže řídit zemi. Tvrdí, že řeší všechno, ale reálně neřeší nic. Jsou to jen řeči a PR. Jenže v celé té antibabišovské honbě zapomínáme na něco jiného. Pokud budete podrobněji sledovat činnost Pirátů ve Sněmovně i regionech, musí se vám ježit chlupy po celém těle. Podle mě jsou Piráti ještě větší hrozba než celý Babiš se svým cirkusem. Babiš dělá chyby a problémy spíš ze zmatku. Piráti naopak mají všechno nalinkované a naplánované a chtějí se moci chopit po bolševicku. Pročtěte si nějaké jejich diskuse. To je něco šíleného. Omezování svobody, vnucování ultraliberálních nesmyslů, udavačství, vyhazování za opačné názory a další šílenosti. Hezky to předvedli, když tlačili ODS k vyhození jejich vlastního zastupitele v Praze 6, protože moderoval protivládní demonstraci. Bartoš je možná normální, ale ty kohorty levičáckých puberťáků by nejradši vyrazili do třídního boje. Budou jiné názory likvidovat programově a chladnokrevně. Pořád tu někdo mele o nebezpečí komunistů. Kecy. Staří komunisti v KSČM, to jsou spíš takoví strejcové nebo byznysmeni, pravé nebezpečí pro zemi je v Pirátech. Hrozím se toho být s nimi ve vládě. Jenže tohle vám nikdo veřejně neřekne,“ řekl redakci opoziční zdroj z parlamentního zákulisí.

