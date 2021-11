Ať si to vezmou. Chytrý tah ODS hned v začátku Fialovy vlády: Hned dvakrát

ODS coby nejsilnější strana budoucí vládní pětikoalice prakticky nebude mít pod kontrolou zahraniční politiku. Resort zahraničních věcí i nový post ministra pro evropské záležitosti zůstane v rukou Pirátů a hnutí STAN. Udělali občanští demokraté fatální chybu, kterou odnese celá země i oni sami, anebo jde o chytrý tah, jak se do budoucna zbavit viny za brutální důsledky nového Green Dealu a hlubšího znepřátelení Ruska a Číny? Redakce zjišťovala, co je za dohodou o rozdělení vládních postů.

Budoucí možná koalice pěti politických subjektů, které dosud stály v opozici, oznámila dohodu na programovém prohlášení a složení vládního kabinetu včetně rozdělení jednotlivých resortů mezi strany.

Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 20% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6237 lidí

Mnohé překvapilo, že se ODS v pozici nejsilnějšího subjektu budoucí vlády vzdala kontroly nad zahraniční politikou státu. Ministerstvo zahraničních věcí by měl obsadit nominant Pirátské strany, nejpravděpodobněji Jan Lipavský (o tom jsme podrobně psali ZDE). Nově vzniklý post ministra pro evropské záležitosti pak připadne Starostům a nezávislým, kteří podle dosavadních informací hodlají funkci svěřit svému místopředsedovi Radimu Sršňovi.

Občanským demokratům by kromě premiérského postu pro Petra Fialu podle dosavadních informací měly připadnout minimálně resorty financí (Zbyněk Stanjura), obrany (Jana Černochová), dopravy (Martin Kupka) a spravedlnosti (Pavel Blažek).

Teď už k samotnému rozboru, co se pod vedením nové vlády a hlavně příslušných ministrů může stát s českou zahraniční politikou. Za poslední více než dekádu se jednotlivé vlády více či méně intenzivně zaměřovaly na rozvíjení vztahů se všemi zeměmi světa. Do značné míry šlo o tzv. politiku všech azimutů, jejímž úhelným kamenem jsou bytostné zájmy České republiky ve prospěch občanů.

Například v podobě rozšiřování obchodních příležitostí pro firmy, budování pracovních míst a v konečném důsledku zvyšování životní úrovně. Jakkoli většina exportu našich podniků směřuje do EU, objevovaly se různé příležitosti, jak zaplnit díry třeba na východních trzích. Po nástupu prezidenta Miloše Zemana a vlád sociální demokracie a hnutí ANO bylo toto zaměření podtrženo zdůrazněním programové ekonomické diplomacie.

Tato éra české zahraniční politiky je nejspíš u konce. Pokud jde o Piráty a jejich představu zahraniční politiky, netřeba se příliš rozepisovat. Mnozí jejich politici v minulých letech zdůrazňovali například nutnost přijímat nelegální migranty, přestože v následné konfrontaci brali svá slova zpět s tím, že už změnili názor. STAN se často příliš v zahraniční politice neprojevoval, ale jejich možný kandidát na post šéfa zahraničí Martin Dvořák je „hrdý havlovec“ a odpůrce spolupráce s Ruskem a Čínou apod.

Koalice SPOLU, tvořená třemi stranami, jako celek jednotný pohled na zahraniční politiku příliš nemá. Nicméně v rámci svých předvolebních hesel pod hlavičkou SPOLU prezentovali, že prosadí návrat k „havlovské zahraniční politice“ s důrazem na lidská práva. Přestože politici koalice SPOLU ani jeden ze zahraničních postů v gesci mít nebudou, není důvod myslet si, že by toto jejich heslo nedošlo naplnění.

Podstatné je, že ne všichni občanští demokraté to nesou s libostí. „Od začátku jsem nechápal, proč jsme si museli na cedule psát hesla s lidskými právy apod. Jistě je důležité, aby byla ve světě dodržována lidská práva. Jenže už vidím, jak na nás čekají v Kremlu, až jim přijedeme vysvětlit, že mají propustit politické vězně. Na druhou stranu mám historicky problém s dvojím metrem. Na jednu stranu se tu vykládá, jak jsou východní země zlé a špatné, protože tam lidé trpí a nesmíme s nimi proto obchodovat, ale ti stejní pak odletí do Rijádu (hlavní město Saúdské Arábie, pozn. red.) a klaní se tam k zemi. Přitom se tam běžně kamenují ženy a sekají ruce. Asi tak. Nevím, co teď naše vedení sleduje, že se těch dvou křesel zbavilo. Vztahy s Čínou tady budoval už Petr Nečas a v jeho vládě mimochodem byli i lidé, kteří mají být ministry i teď v té naší pětikoalici… no a Rusko? Vzpomeňte si na Topolánka, který jako premiér nenaskakoval na žádná laciná hesla. Preferoval komunikaci a sebevědomou spolupráci, druhá strana to respektovala. Směšné poštěkávání, které se na druhé straně setká maximálně s posměchem, nám nepřinese vůbec nic,“ řekl redakci vlivný člen ODS pod podmínkou anonymity.

„Chápu, že vyjednat vládu se čtyřmi dalšími stranami, které spoustu věcí vidí úplně jinak než my, není žádná procházka růžovou zahradou. Mnohdy to asi byl skoro nadlidský úkol, který dopadl jen kvůli tlaku a očekávání, že se všichni domluvíme a budeme moci vládnout. Ale. To ale si neodpustím. Bojím se, že důsledky amatérské zahraniční politiky, hlavně po obsazení Černína pirátem, odneseme i my jako občanští demokraté,“ dodal náš zdroj.

Během neformálních rozhovorů v politických kuloárech jsme však narazili i na úplně jiné vysvětlení celé věci. Vyjednavači ODS prý mohli důležité zahraniční resorty přepustit záměrně. „Důvodů je hodně. Je možné to vnímat jako tah, který ve svém důsledku přinese ODS pozitivní body, protože díky tomu se strana přímo nezašpiní vyvoláváním nesmyslných válek a přestřelek s Ruskem ani Čínou, ale de facto nejspíš ani s částí V4, hlavně Polskem a Maďarskem. Zároveň nebude ODS ani tím hlavním hráčem, který by ve vládě tlačil ty šílené progresivistické ideály nové bezuhlíkové Evropy a Green Dealu se všemi důsledky. Fiala jako premiér během toho zůstane ve stínu a nechá to vyžrat své koaliční ‚partnery‘. Nebude tím hlavním otloukánkem. A když to překročí hranici, vystoupí jako ‚moudrý vladař‘ ke svému lidu a řekne: dost, tohle už ne. Může pak i Piráty vyhodit z vlády, protože čtyři chybějící poslanci mu vládu neshodí. Část lidí mu to rozhodně zbaští a on si tím ještě upevní pozici ve straně,“ nabízí možné vysvětlení zkušený politický poradce, který se dlouhodobě pohybuje v nejvyšších patrech politiky.

