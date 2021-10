„Blbý a ambiciózní. Sedí a opakuje.“ Pirát do vlády: Babiš se zaraduje, ČR prý ne

reklama

Zahraniční politika každého státu by měla být stabilní a kontinuální. Určitě by se neměla radikálně měnit podle toho, kdo zrovna vládne. Tuhle základní poučku znají i studenti mezinárodních vztahů.

Českou republiku ale změna kurzu v zahraniční politice čeká. A podle mnoha signálů z rodící se pětikoalice může jít o změny místy až revoluční. Jak v prioritách, které bude nový kabinet i šéf Černínského paláce prosazovat, tak ve vztahu k některým zemím a mezinárodním či mezistátním organizacím.

Podle informací ParlamentníchListů.cz působí zvláště obsazení postu ministra zahraničních věcí velkou nervozitu jak mezi částí českých diplomatů, tak na mnoha ambasád sídlících v Praze. A nejde ani tak o zastoupení Ruska nebo Číny, jak by si někteří mohli myslet, ale o státy Česku politicky i geograficky bližší. Zhroutit jako domeček z karet by se mohla i úzká spolupráce v rámci Visegrádské skupiny.

Důvodem značné nervozity je i věta z předvolebních prohlášení koalice SPOLU. “Obnovíme tradici havlovské diplomacie: budeme podporovat demokracii, lidská práva, občanskou společnost a předávání transformačního know-how (Ukrajina, Bělorusko, Kuba, Balkán, Gruzie…),” zaznělo už před volbami. Pod tím je možné si představit mnohé, ale v byznysových kruzích se začaly šířit obavy z konce pragmatické a pro české občany v důsledku výhodné ekonomické diplomacie a její nahrazení poučováním o lidských právech a podpory různých opozičních hnutí v řadě zemí světa, namísto obhajoby obchodních zájmů státu. Nervozitě českých byznysových kruhů se PL budou ještě podrobněji věnovat.

Budoucí pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti, má na post ministra zahraničních věcí minimálně čtyři možné kandidáty. Od začátku se objevují jména Ondřeje Koláře z TOP 09, Jana Lipavského od Pirátů či Martina Dvořáka za STAN.

Z tohoto trojlístku má zkušenosti z diplomacie pouze méně známý Dvořák. Bývalý primátor Hradce Králové působil naposled jako velvyslanec v Kuvajtu a dříve třeba na postu generálního konzula v New Yorku. Jde člověka s životními zkušenostmi a zároveň jasným názorovým ukotvením. Dvořák v Černínském paláci by byl tvrdým a čistým reprezentantem politiky navázané na prezidenta Havla a důraz na lidská práva. Velmi pravděpodobně by patřil k těm, kteří by nastavili politiku proti Rusku, Číně i spolupráci v rámci V4.

Čtvrté jméno, z něhož by mohl být nový šéf diplomacie, patří zkušenému politikovi, europoslanci a místopředsedovi ODS Alexandru Vondrovi. Jeho jméno je ovšem skloňováno i v případě možného ministra pro evropské záležitosti. Členem vlády speciálně určeným pro tématiku EU by mohl být i lidovec Ondřej Benešík. Pokud tedy taková funkce vznikne.

Vraťme se ale k postu ministra zahraničních věcí. Dosavadní starosta Prahy 6 a nový poslanec Ondřej Kolář z TOP 09 rozhodně není pro celostátní publikum neznámý. Proslavil se svými konflikty s Ruskem a rusou ambasádou v Praze, když nechal odstranit sochu maršála Koněva z veřejného prostranství a určitou dobu měl policejní ochranu kvůli údajné hrozbě jeho otravy ricinem. Hrozba se později prokázala jako falešná. Kolář ale válčil i s Číňany a mediálně se dohadoval s představiteli jejich ambasády. Dosavadní starosta šesté pražské městské části je díky svým předchozím krokům na místě ministra zahraničí předvídatelný. Neznamená to však, že by po jeho jmenování část diplomacie toužila.

A co pirátský exposlanec Jan Lipavský? Ten se totiž podruhé do sněmovny neprobojoval, stejně jako 17 jeho dalších kolegů. Přesto si Piráti kladou podmínku v podobě tří ministerských křesel. Přestože o Janu Lipavském toho ve veřejném prostoru nikdy mnoho nebylo, určité signály tu existují. Ještě víc pak napovídají reference od jeho kolegů ze dvou sněmovních výborů v minulém volebním období. Lipavský byl členem Výboru pro obranu a Zahraničního výboru.

Dva poslanci z předchozího volebního období, kteří byli s Lipavským členy Výboru pro obranu pro něho příliš dobrých slov nenašli. “Zcela upřímně, působil a vystupoval jako mimořádně blbý a zároveň mimořádně ambiciózní. Vzdělání mizerné, ale sebevědomí obrovské. V tomhle typický Pirát. Žádná historie, žádné životní zkušenosti, profesně nedosáhl ničeho. Jen dovedl dokola opakovat naučené větičky, že Krym je okupován, že je potřeba dostat Ukrajinu do NATO a vybudovat evropskou armádu, což je totální nesmysl. Nerozumí tomu. Ministrem zahraniční má být člověk, který bude mít u svých partnerů v zahraniční přirozený respekt, Lipavský by budil posměšky a mezinárodní ostudu. Kolář by v tom byl nejspíš podobný, ne-li horší,” uvádí jeden z bývalých Lipavského kolegů.

Druhý mluví prakticky totožně. Neví o tom nic. Jediná jeho kvalifikace je ten jeho dřívější boj s Ruskem a naučené formulky z pirátského programu. Jen by opakoval floskule, že musíme posilovat naši spolehlivost v EU, což přeloženo znamená nemít vlastní názor a vše odkývat, a že Rusko a Čína jsou fuj. Země potřebuje jasnou, sebevědomou a konzistentní zahraniční politiku. Lipavský, ale i Ondřej Kolář jsou schopni způsobit jedinou věc, chaos. Byl by to rozvrat našich zájmů. To si nemůže přát nikdo a snad ani ODS,” míní další z někdejších kolegů Jana Lipavského z Výboru pro obranu.

Co se týče účasti možného budoucího ministra zahraničí ve sněmovním Zahraničním výboru v minulém volebním období, jeho nominace působí minimálně rozpaky, ale spíš obavy. “Je to aktivista, ne politik. Jasné je pouze to, že z něho byl radikální bojovník proti Rusku a Číně. Neříkám, že to jsou zrovna vzory pro Českou republiku, ale má země jako my s bojovat s velmocemi nebo hájit vlastní zájmy? O to tady běží. Lipavský nedovede zahraniční politiku vnímat v jejím komplexu, dosud se zajímal o pár drobností a několik málo zemí. Kromě různých deklamací ve výboru nedělal nic konkrétního. Jestli je potřeba Piráty někam upíchnout, ať se pro ně vytvoří nějaká místečka, kde si budou moct jako děti hrát na písečku, ale nebudou moci škodit. V opačném případě jde o vodu na mlýn pro Babiše i SPD, ti pak budou kvůli přešlapům Pirátů útočit na celou vládu a budou v právu,” uvádí v rozmluvě s naší redakcí minulý i současný poslanec, který donedávna seděl s Janem Lipavským v Zahraničním výboru.

