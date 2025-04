„Vystoupení z vojenské části NATO.“ Navržen nezvyklý krok

Profesor Drulák míní, že NATO bylo hlavně o amerických zárukách vůči Evropě a podle všeho může nyní tahle záruka přestat platit. Nemluvě o dalších problémech, které mohou vlivem toho nastat. Proto bychom se neměli obávat začít vést otevřenou debatu o tom, co pro nás NATO znamená a zda se v jeho rámci chceme naplno angažovat.

„Mluvíme-li o NATO a naší bezpečnosti, je vždycky namístě uvažovat s určitou opatrností. Vidíme ale, že se NATO v posledních letech dostalo do takové situace, kdy je potřeba dát najevo, že s tím zásadně nesouhlasíme. Z toho, co se odehrálo na Ukrajině a bylo do určité míry zapříčiněno nezodpovědnou politikou Aliance v tomto prostoru, je potřeba vyvodit nějaké důsledky. Takhle to dál nemůže pokračovat. Z tohoto hlediska vidím možnost vydat NATO žlutou kartu, která znamená, že nemluvíme o vystupování z Aliance, ale svou nespokojenost a distanci od této organizace můžeme dát najevo vystoupením z jejích vojenských struktur a nebudeme se podílet na vojenské stránce NATO,“ říká profesor Drulák pro ParlamentníListy.cz.

V praxi by to podle jeho slov mohlo například znamenat, že se napříště nebudeme účastnit pod hlavičkou NATO zahraničních vojenských misí. „Žádné vojenské mise, žádný podíl na vojenském plánování ani na činnosti vojenského výboru,“ upřesňuje.

Odmítá, že bychom tím ohrozili bezpečnost země v případě možného napadení. „V případě nebezpečí stejně můžeme zůstat sami. Nemáme jistotu, že nám ostatní pomohou. Ostatně i NATO říká, že jsou tu nějaké podmínky, za kterých přijdou na pomoc. Nedělejme si iluze, NATO je především záruka USA vůči Evropě. A pokud tahle záruka už nebude fungovat, rozpadnou se i vzájemné další záruky. Vůči americké záruce k Evropě jsou namístě pochyby. Myslím si, že americký přístup vůči Evropě je oprávněný, protože pokud se nedokážeme sami postarat o svou bezpečnost alespoň v určitých ohledech, nezasloužíme si suverénní existenci. Naopak si myslím, že určitá distance od NATO může naší obranyschopnosti pomoct, protože si uvědomíme, že bezpečnost své země máme ve svých rukou a nejsme součástí nějaké nadnárodní mašinerie, která může jít směrem, který se nám vůbec nebude líbit. Suverenistický obrat může dokonce zvýšit zájem občanů o bezpečnost. Uvidí, že je to skutečně na nás,“ vysvětluje Drulák.

„Do obranyschopnosti země bychom měli investovat podle našich potřeb. Vůbec nemluvím o snaze ušetřit si náklady na bezpečnost. Nakonec by s tím byly spojeny výraznější náklady, protože pokud bychom si sami chtěli zajistit bezpečí, znamenalo by to výrazné investice, hlavně do lidí,“ osvětluje svou myšlenku profesor Petr Drulák pro ParlamentníListy.cz.

Bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda ale nesouhlasí a je přesvědčen, že jde o mylný pohled na věc. „Dokonce bych řekl, že hrubě mylný. Pokud chceme, aby nám někdo pomohl, musí on vidět, že jsme ochotni pomoci jemu. Jestli chceme, aby jiné státy nasadily své zbraně a finance v náš prospěch někdy v budoucnu, musíme být ochotni totéž udělat my. Jinak jsme na cestě do pekel,“ říká pro ParlamentníListy.cz exministr.

„Členství v NATO pro nás nemá alternativu. Můžeme vést debatu o rozhodování a dalších věcech, ale samotné členství alternativu nemá. Dnes vidíme, že se dělají koalice ochotných, čímž nahlodáváme elementární soudržnost. Zatím nám není zle a pomoc nepotřebujeme. Ale co kdybychom ji potřebovali? Odpovědí by nám bylo, že jsme se chtěli soustředit na sebe, nechtěli jsme se starat o druhé a teď žádáme pomoc? Řekli by nám, že se tedy nestarají o nás,“ míní bývalý diplomat.

Způsoby rozhodování v NATO jsou podle něho takové, že se nakonec každý členský stát rozhoduje sám. „Alternativa k Alianci podle mě neexistuje. Nedělám si žádné iluze, ale alternativu prostě nevidím. Myšlenka, že by nám pomohla Rada bezpečnosti OSN, je iluzorní, protože tam je Čína, Rusko, USA a Velká Británie a je nereálné, že by se tyhle země shodly. Žijeme v globálním světě. O někoho se musíme opřít a s někým musíme spolupracovat. Základem je, že ten druhý musí mít jistotu, že se o nás může opřít,“ konstatuje Cyril Svoboda pro ParlamentníListy.cz.