Jak vyřešit hrozbu migrace: Právo na azyl pryč z Ústavy. Právník Kotzian by ale zašel dál

Na konferenci spolku Svatopluk, která se zabývala změnou režimu směrem k větší demokracii a stabilitě systému vládnutí, padl též návrh na vypuštění práva na azyl pro cizince z Listiny základních práv a svobod, která je součástí českého ústavního pořádku. Podnět na konferenci přednesl ústavní právník Zdeněk Koudelka, který nyní pro ParlamentníListy.cz podrobněji vysvětluje, proč je změna potřebná a jak ji provést.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 71% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 19% hlasovalo: 3096 lidí

„Navrhujeme vypustit právo na azyl z Listiny základních práv a svobod a nechat jej jen na úrovni obyčejného zákona jako možnost vlády azyl udělit. Ne jako nárok cizince vůči našemu státu,“ padlo na akci s názvem „Změna režimu“, za jejíž organizací stál spolek Svatopluk vedený bývalým elitním diplomatem a expertem na mezinárodní vztahy Petrem Drulákem.

Podle docenta Koudelky je třeba zajistit, aby se český stát staral primárně o práva vlastních občanů s tím, že není důvod, proč by český ústavní systém měl práva garantovat cizincům.

„Listina základních práv a svobod obsahuje práva, která jsou ústavně garantována každému. Právo na azyl je jediné právo v Listině, které se týká jen cizinců. Stát má prvotní povinnost starat se o své občany. Není důvod, aby v Listině zůstalo toto právo pro cizince garantováno na ústavní úrovni,“ je přesvědčen ústavní právník.

Zdeněk Koudelka podtrhuje, že vypuštěním práva na azyl z Listiny se nic samo o sobě nezmění, protože nadále zůstane platná současná úprava na zákonné úrovni a námi přijaté mezinárodní závazky, které upravují právo na azyl jako nárok cizince vůči našemu státu. „Ovšem již samotný fakt vypuštění tohoto práva na azyl z ústavního pořádku dává možnost tuto oblast nově upravit na zákonné úrovni vzhledem k aktuálnímu vývoji,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Azyl byl dříve udělován jako projev realizace zahraniční politiky, když vláda chtěla podpořit opozici v jiném státě. Ve středověku mocenské soupeření papeže a císaře vedlo k tomu, že papež podporoval a na svém dvoře živil odpůrce císaře. Císař to samé dělal vůči odpůrcům papeže. Teprve v druhé polovině 20. století se kodifikovalo právo na azyl v Evropě jako nárok vůči státu. USA na to nepřistoupily. Ovšem to bylo v dobách, kdy se azyl týkal především jednotlivců z politických důvodů. Dnes je situace jiná, neboť migrace má masový charakter a motiv není politický (ten je zástěrkou), ale ekonomický – chudý Jih jde za bohatstvím Severu. Je tedy legitimní úvaha, zda azylové zákonodárství nově nepředefinovat a nevrátit se k azylu jako možností vlády jej udělit, a ne jako automatickému nároku pro cizince. Ústavní změna je k tomu nutným předpokladem. Je však na úvaze parlamentu, zda i po ústavní změně takovou revizi azylového práva provede,“ podotýká docent Zdeněk Koudelka.

Psali jsme: „Vystoupení z vojenské části NATO.“ Navržen nezvyklý krok Petr Drulák představil PL plán na „změnu režimu“ Mašinerie propagandy. Velká studie, jak EU platí a využívá neziskovky Soud zakázal knihu, ale autor ji vydat může. Zkušený právník poukazuje na absurditu i ohrožení svobody slova

Právník Robert Kotzian, který se specializuje na oblast migračního paktu EU a povinnosti, které z něho pro Česko vyplývají, vnímá zrušení ústavního práva na azyl jako nutnou podmínku k řešení hrozby nelegální migrace.

„Byla by to podmínka nutná, ale zdaleka by to nestačilo. Listina základních práv a svobod je český právní předpis ústavní síly. Nicméně právo na azyl je zakotveno také v mezinárodních smlouvách, v judikatuře mezinárodních soudů a v legislativě EU. Skutečným řešením by byla zásadní reforma celého lidskoprávního systému,“ popisuje Kotzian pro ParlamentníListy.cz.

Podle jeho slov jsou však nutné i další kroky a změny, hlavně směrem k pravidlům a legislativě EU. „Listina základních práv EU je jedním z pramenů mezinárodního práva, ze kterých by bylo nutné se vyvázat. Bylo by rovněž nezbytné odstoupit od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a další kroky. Cílem nemá být zrušení lidskoprávní úpravy bez náhrady, ale její zásadní reforma, která ukončí politiku otevřených hranic,“ říká právník.

„Ústavní pořádek ČR by měl být jednoznačně a výslovně nadřazen právu EU. Maďarský případ ukazuje, že v některých otázkách národního zájmu je racionální právo EU ignorovat. Maďaři sice musí podle rozsudku Soudního dvora EU platit vysoké pokuty, ale jako protihodnotu mají zemi nezamořenou nelegální migrací. Myslím, že to za to stojí,“ konstatoval Robert Kotzian pro ParlamentníListy.cz.