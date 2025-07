„V Moskvě se musí smát.“ Zpráva BIS nedopadla dobře

Bezpečnostní informační služba (BIS) vydala výroční zprávu za rok 2024, který označila za jeden z nejnáročnějších v novodobé historii České republiky. Zpráva zdůrazňuje údajné pokračující hrozby ze strany ruských zpravodajských služeb, které podle BIS operují na českém území a pokoušejí se o sabotážní akce. Kromě případu kolumbijského občana, který se pokusil zapálit autobus, však další příklady neuvedla.

Z druhé strany však BIS tvrdí, že odhalila a pomohla zastavit několik podobných incidentů, přičemž Rusko využívá tzv. „telegramové agenty“ rekrutované přes internet za finanční odměny k oslabení důvěry v český stát a podpory Ukrajiny. Výroční zpráva znovu opakuje případ běloruské disidentky Natallie Sudliankové, kterou Česko vyhostilo, protože prý byla ruskou agentkou a ovlivňovala politiky. Jak konkrétně, to zpráva také neříká.

ParlamentníListy.cz se ptaly v bezpečnostní komunitě, jakou odezvu zpráva vyvolala u lidí, kteří se v oboru pohybují a dovedou její závěry hodnotit daleko informovaněji, než ti, kdo vychází jen z mediálních zpráv.

„Poslední materiál BIS se dá shrnout do jednoho přísloví: drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. Máme zpravodajskou službu, která sice neplní zákonem dané úkoly, jak se ukázalo v případu bitcoiny, ale zásobuje veřejnost bájemi o svých údajných úspěších. Máme ředitele zpravodajské služby, který vydává politická prohlášení, viz ,Úvodní slovo ředitele BIS k veřejné výroční zprávě za rok 2024', aniž by mu někdo připomněl, že není ani prezident, ani premiér, ani jiný ústavní činitel. Je ale pozitivní, že ředitel Koudelka tentokrát projevil i vzácnou sebekritiku. Píše: ,V roce 2024 se společnost i nadále potýkala s šířením dezinformací ve veřejném prostoru, a to jak přímo z produkce Ruska tak i domácích aktérů'. Tato slova nepochybně míří do vlastních řad. A lze si jen přát, aby čeští občané přestali být cílem informačních operací představitelů českých zpravodajských služeb,” konstatuje zdroj.

Výstupy veřejné zprávy BIS za rok 2024 pro ParlamentníListy.cz komentuje politický analytik Štěpán Kotrba. Ten byl ve svém hodnocení dosti kritický. Jde prý o mix dezinformací, recyklace starých případů a neověřitelných informací.

„Veřejná zpráva BIS je typickou ukázkou nekvalitní dezinformace. Kombinace informací pravdivých, pravděpodobných, nepravděpodobných a nepravdivých. Kvalitní dezinformace by neměla obsahovat informace zjevně nepravdivé a informací nepravděpodobných by mělo být minimum. Na narušení jednoty západních států a zasévání sváru mezi občany si stačí vlády zemí EU a jejich Foltýnové sami. Na to nepotřebují Rusy. Stejně tak je naivní myslet si, že někdo potřebuje Rusy na pochyby o účinnosti embarg či dodávek zbraní a střeliva na Ukrajinu. Platí úměra: čím více podpory a střeliva, tím více ukrajinských mrtvol a tím větší postup ruských jednotek na západ. Ví to Trump, ví to analytici jeho think-tanků a vidí to celý svět.

Představa, že Rusko verbuje vládu pomlouvající Čechy po hospodách, aby prováděli špionážní operace, je dle jeho slov cílená dezinformace, poškozující zájmy hostinských a výrobců piva. „Stejně tak představa, že inzerát na Telegram může dávat jen FSB nebo GRU. Může tak činit i ukrajinská, česká či bulharská tajná služba. Jen blbec se dá nachytat. Obdobně nepravděpodobné je ,odhalení' kybernetických špiónů. Pokud není vládní zadavatel kyberútoku úplný idiot, v hackerském žargonu ,lama', nikdy nezjistíte, odkud a pro koho operuje. Informační kvalita Zprávy BIS je proto odpovídající kvalitě autorů, o kterých se bývalý příjemce necenzurovaných informací, prezident Zeman, vyjádřil, že jsou ,čučkaři'. Recyklují v minulosti medializované případy a přidávají k tomu omáčku bez důkazů a ověřitelných tvrzení. Na nás všech tedy je, abychom tomu věřili a přijali to jako pravdu. Aniž bych byl řízen Moskvou, tenhle diletantismus odmítám. Pokud se mě kterékoliv médium včetně kanálu NeČT24 zeptá, nemám důvod neodpovědět. ,Zeptejte se mě na co chcete, já vám odpovím na co chci', říkával s úsměvem Miloš Zeman novinářům. A já dodávám, že pokud mi zcenzurujete mou odpověď, zeptali jste se naposledy,” míní analytik.

„Co říci závěrem? Fialová vláda má podporu 2 % občanů a je cílem zesměšňování politiků opozice, občanů na sociálních sítích i novinářů ,mainstreamových' médií. To není náhoda, ani vliv Ruska či Číny. To je vliv inteligenčního deficitu premiéra, členů vlády i šéfa BIS, který tak nekvalitní text už po několikáté poskytl veřejnosti. V Moskvě se musí smát,” uzavírá pro ParlamentníListy.cz Štěpán Kotrba.

