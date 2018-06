Šlechtová získala bezpečnostní prověrku. Máme k tomu zajímavé informace

Některá média v minulosti spekulovala, že má ministryně Šlechtová problém s bezpečnostní prověrkou. Teď se ukázalo, že realita byla opačná. Šlechtová prověrku na druhý nejvyšší stupeň utajení získala v rekordně krátkém čase.

Spekulace jsou s politikou a mediální sférou neodmyslitelně spjaté. Ať už jde o pouhé vymýšlení teorií možného vývoje nebo záměrné rozšiřování smyšlených spekulací s určitým záměrem.

O tom, zda už si ministryně obrany požádala o bezpečnostní prověrku, zda ji vůbec dostane, zda může na jednání ministrů NATO apod. spekulací bylo víc než dost. Jenže šéfka obrany prověrku na stupeň tajné a certifikát NATO Secret bez problémů získala a už s prověrkou odjela do Bruselu.

Celý proces získání prověrky přitom podle našich zdrojů netrval nijak dlouho. Jednalo se spíš o týdny než měsíce. To může podle našich zdrojů znamenat, že ministryně Národnímu bezpečnostnímu úřadu dodala precizně zpracované požadované dokumenty a zároveň je zcela čistá, tedy nemá vůbec žádné škraloupy z minulosti.

Jinak by prověrku buď nezískala, anebo by celý proces trval o poznání déle, protože by NBÚ musel důkladně prověřovat a zvažovat. Prokázalo se tak, že uvedené spekulace, které hojně několik médií, třeba Bakalův Respekt, publikovalo, byly zcela mimo mísu.

Červnové setkání ministrů obrany NATO se věnuje především červencového summitu, kam za Česko vyrazí prezident republiky, dále změnám ve velitelské struktuře aliance, spolupráci ve společných operacích nebo budování výcvikové mise v Iráku.

Na ministeriádu NATO do Bruselu letím s pozitivní zprávou, že jsme spolehlivý partner a máme schválený mandát zahraničních misí až do roku 2020. A také navzdory dřívějším nepodloženým spekulacím letím s platnou bezpečnostní prověrkou Tajné a NATO Secret. #WeAreNATO — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 7. června 2018

Psali jsme: Ministryně Šlechtová: Česká republika je připravena aktivně se zapojovat do zajišťování mezinárodní bezpečnosti Jaroslav Štefec: Proč a KOMU vadí Karla Šlechtová? „Nebojím se a nepodlehnu.“ Šlechtová před novináři sršela elánem a vyjmenovala, co vše ve funkci stihla „Mediální lynč!" řekla Šlechtová. Zmapovali jsme, co všechno se o ministryni psalo. Vychází najevo zajímavé věci. Víme, jaké další „kompro" se chystá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka