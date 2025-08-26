Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017
26.08.2025 19:15 | Tisková zpráva
Informace k vývoji tzv. kauzy bitcoinů před darováním státu.
Na základě doporučení senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost odkazuje Ministerstvo spravedlnosti na InfoSoud, kde jsou informace ke spisu 50 T 4 / 2017, tedy k vývoji tzv. kauzy bitcoinů před darováním státu, již zveřejněné.
Ministerstvo zároveň podotýká, že nebylo účastníkem soudního řízení vedeného vůči panu Jiřikovskému. První aktivní úkon MSp učinilo podáním stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu dne 17. června 2025 (ZDE).