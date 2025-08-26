Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017

26.08.2025 19:15 | Tisková zpráva

Informace k vývoji tzv. kauzy bitcoinů před darováním státu.

Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Na základě doporučení senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost odkazuje Ministerstvo spravedlnosti na InfoSoud, kde jsou informace ke spisu 50 T 4 / 2017, tedy k vývoji tzv. kauzy bitcoinů před darováním státu, již zveřejněné.

InfoSoud: Výpis událostí v řízení ZDE

Ministerstvo zároveň podotýká, že nebylo účastníkem soudního řízení vedeného vůči panu Jiřikovskému. První aktivní úkon MSp učinilo podáním stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu dne 17. června 2025 (ZDE).

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje první část auditu k bitcoinové kauze
Ministerstvo spravedlnosti: ELSP odmítl stížnost squatterů
Ministerstvo spravedlnosti proti vydání elektroniky dárci
Ministerstvo spravedlnosti: Dva významné rozsudky proti České republice

Zdroje:

https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do;jsessionid=Zofb3Bg4aoA0DNMHgQju3_z4vkc6olUCWvy7rlAU.infosoud01?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSJIMBM&org=&cisloSenatu=50&druhVec=T&bcVec=4&rocnik=2017&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

https://msp.gov.cz/en/web/msp/rozcestnik/-/clanek/ministryne-spravedlnosti-eva-decroix-podava-stiznost-pro-poruseni-zakona-proti-vydani-elektroniky-darci-bitcoinu-kopirovat-?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

informace , MSp , TZ , bitcoiny

autor: Tisková zpráva

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás s vaším platem 50 tisíc?

A myslíte, že se ze všeho dá prostě jen vykoupit? Co třeba odevzdat ten řidičák, což jste jeden čas sliboval a pro příště jezdit předpisově a nelhat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025 Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017

19:15 Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017

Informace k vývoji tzv. kauzy bitcoinů před darováním státu.