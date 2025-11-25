MHMP: Praha představuje nejdůležitější data o inovacích

Praha v roce 2024 posílila svou pozici mezi evropskými smart city lídry, což potvrzují i hlavní mezinárodní žebříčky. V indexu CIMI obsadila 50. místo ze 183 měst a stala se nejlépe hodnoceným městem ve východní Evropě. V žebříčku IMD Smart City Index se poprvé posunula do nejvyšší úrovně A, kde zaujala 15. místo ze 142 měst. V českém Indexu kvality života pak skončila druhá ze 206 obcí s rozšířenou působností.
Změny jsou viditelné zejména v oblasti mobility, kde rok 2024 přinesl bezprecedentní nárůst udržitelných řešení. Počet elektrovozidel vzrostl na 21 589, což představuje meziroční růst o 50 %. Významně přibylo také dobíjecích bodů, kterých je již 1 499, tedy o 22 % více než v předchozím roce. Modernizací prochází i veřejná doprava – 141 ze 146 souprav metra dnes jezdí v automatizovaném režimu a PID Lítačku využívá denně téměř 190 000 unikátních uživatelů.
Pozitivní vývoj je patrný také v oblasti energetiky a životního prostředí. Počet chytrých měřidel v energetických sítích oproti minulému roku vzrostl o 53 % a solární výkon v Praze se meziročně zvýšil o 57,5 %. Chytrých odpadových nádob přibylo o 30 % a až 90 % tříděného odpadu bylo využito jako materiál nebo energie; počet reuse a SWAP akcí se navíc ztrojnásobil.
Daří se také digitalizaci městských služeb. Portál Pražana zaznamenal v roce 2024 celkem 843 934 návštěv, což je o téměř půl milionu více než v roce 2023. Počet digitálně dostupných formulářů meziročně vzrostl o více než 60 % a počet podání se zvýšil o 40 %.
„Praha se zlepšuje ve všech zásadních ukazatelích. Těší mě, že to nejsou jenom čísla pro čísla, ale přináší to reálné zlepšování života Pražanů v oblastech jako hromadná doprava, energetika a životní prostředí,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.
„Smart city už není možné vnímat jako vzdálenou vizi, je to nutnost. Bez dat, technologií a spolupráce totiž Praha nedokáže rychle reagovat na potřeby obyvatel, efektivně plánovat, a bude čím dál složitější zanechat město příjemné k životu i pro budoucí generace. Společně s kolegy jsme již Praze pomohli nastavit jasný směr, který definuje aktualizovaná Koncepce Smart Prague 2030. Letošní ročenka Smart Prague Index ukazuje, že se tato vize daří naplňovat,“ říká Petr Suška, místopředseda představenstva OICT, pověřený řízením Úseku Smart City a inovací.
OICT vydává Smart Prague Index každoročně od roku 2017. Ročenka monitoruje, jak se Praha vyvíjí v oblasti inovací, městských dat, digitalizace a využívání moderních technologií v třech klíčových oblastech: životní prostředí, mobilita a veřejný prostor, energetika a budovy. Smart Prague Index slouží jako nástroj pro měření „komplexní chytrosti“ města a zároveň poskytuje podklady pro plánování investic i stanovování priorit. Opírá se o data a funguje jako základ pro rozvojové strategie Prahy i jejích městských organizací. Zároveň slouží jako inspirace pro firmy, výzkumné instituce i samotné obyvatele.
Smart Prague Index ale není jen o seznamu čísel. Ukazuje, jak se chytrá řešení reálně promítají do fungování města – od čistší a efektivnější dopravy přes úspornější energetiku až po rychlejší a dostupnější digitální služby. V centru pozornosti jsou vždy obyvatelé Prahy a kvalita života ve městě. Data potvrzují, že chytrá řešení nejsou samoúčelná, ale přinášejí konkrétní zlepšení v každodenním životě Pražanů.
