A.N.O.: Neberte drogy!

České organizace a odborníci, kteří se zabývají politikou drog a závislostí, zveřejnili otevřenou výzvu Neberte drogy… z Úřadu vlády! (ZDE), která apeluje na vládu České republiky, ať odmítne přesun protidrogové politiky z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví. S tímto nápadem přišel utajeně, bez jakéhokoliv projednání s odbornou veřejností či s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky premiér a současně předseda této Rady, Andrej Babiš, který přitom stejný nápad zarazil loni v lednu. Přesun má vláda posvětit patrně příští týden, a to v rámci systemizace podle služebního zákona. Přitom před tímto přesunem opakovaně varují jak odborníci, tak i krajští protidrogoví koordinátoři.

Odborníci varují, že tímto krokem dojde nenávratně ke zničení funkční české protidrogové politiky založené na principu harm reduction, která je celosvětově udávaná za vzor v přístupu k závislostem. Ministerstvo zdravotnictví je navíc dlouhodobě nejslabším rezortem a na příkladu realizace potřebných opatření v oblasti alkoholu a tabáku prokazuje, že téma závislostí není schopno adekvátně řešit. České organizace a odborníci se proto obracejí dopisem na všechny členy vlády a příslušného poradního orgánu, tedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a žádají je, aby se zasadili o neschválení tohoto přesunu. S žádostí o osobní jednání dnes odborníci také požádali přímo Andreje Babiše.

“Nekompetentnost Ministerstva zdravotnictví v oblasti protidrogové politiky se projevuje dlouhodobě, obzvláště zřetelná je právě v těchto dnech, kdy ministr Vojtěch Adam odmítl dopisem z 28. července řešit katastrofu, kterou způsobilo jeho ministerstvo snížením peněz na výměnu injekčních stříkaček a poskytování substituční léčby, jak jsme informovali před dvěma týdny (ZDE). Kvůli přístupu pana ministra tak můžeme očekávat nárůst nebezpečí přenosu HIV a žloutenky, protože uživatelům nebude dodáno několik set tisíc čistých a bezpečných injekčních stříkaček. Zhorší se také kriminalita, protože několik stovek lidí nebude moci vstoupit do substituční léčby. Jsou to lidé, kteří se chtějí léčit, ale nebudou mít kde – budou si ale muset opatřit tisícikorunové částky denně na denní dávku drogy od uličního dealera jiným, často nelegálním způsobem. Na toto ministerstvo má přejít celá agenda protidrogové politiky? To je absurdní, je to hazardování s lidskými životy, “ říká Helena Rampachová, předsedkyně rady Asociace nestátních organizací.

“Pokud Andrej Babiš přesun nezastaví, zapsal by se tímto krokem do historie jako premiér, který zničil českou funkční protidrogovou politiku. Proto se obracíme i na vícepremiéra Jana Hamáčka, aby se jako koaliční strana, vládnoucí s ANO, proti tomuto kroku vymezili a požadovali zachování této agendy na Úřadu vlády,” dodává Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací.

autor: Tisková zpráva