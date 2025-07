Fiala (SPD): V Bruselu se už totálně zbláznili

V Bruselu se už totálně zbláznili. Chtějí zpřísnit nynější povolenky a ještě víc zdražit energie. Zastavme diktát Evropské unie! Evropská komise zvažuje zpřísnění systému emisních povolenek ETS1, zavedených před 20 lety pro velké firmy. SPD odmítá Green Deal, systém veškerých emisních povolenek i pařížskou klimatickou dohodu!

Evropská komise má podle plánu připravit na příští rok revizi systému ETS 1. Ve hře však není změkčení, po němž volají čeští průmyslníci, ale spíš zpřísnění povolenkové regulace. A to i přesto, že paralelně se chystá další systém povolenek, zpoplatňujících silniční dopravu a vytápění (tzv. ETS 2). Odpovídá to plnění greendealových cílů. To vše brutálně zdraží již nyní drahé energie a potopí to evropský průmysl a ekonomiku, protože bude nekonkurenceschopný.

Brusel chce například rozšířit okruh firem, jež původní povolenky musí nakupovat. Nově by k nim mohly přibýt spalovny komunálního odpadu nebo menší technologie, které dnes povolenky nakupovat nemusí a nezasáhnou je ani od roku 2027 chystané povolenky ETS 2, informovaly SeznamZprávy.

Povolenky jsou ale také jedním z hlavních důvodů, proč je elektřina v Evropě dražší než v USA či v Číně. Systém EU ETS 1 byl spuštěn v roce 2005 pro energetiku a emisní průmysl. V roce 2013 do něj byly zařazeny aerolinie, později i námořní doprava. V roce 2027 se má rozjet systém EU ETS 2, který má zpoplatnit emise ze silniční dopravy a vytápění budov a má přinést zdražení o desítky procent!

Ing. Radim Fiala SPD



