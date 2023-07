AČCKA: U moře se čeští dovolenkáři cítí cenově lépe než doma

reklama

A to i přes zvýšení cen v celé Evropě. To dokládají také poslední statistiky Eurostatu. Podle Eurostatu činila květnová míra inflace v ČR 12,5 % a je tak druhá nejvyšší mezi evropskými státy - po Maďarsku. Naopak v hlavních letních destinacích v EU, oblíbených českými turisty, mezi které se řadí např. Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Itálie či Bulharsko, nepřevyšuje 8,6 %.

Zde uvádíme některé aktuální příklady cen jídel a nápojů:

gyros v Řecku (letovisko Vrasna) 2,80 EUR, tj. cca 67 Kč

voda 0,5l na letišti v Aténách nebo Soluni – 0,50 EUR, tj. cca 12 Kč

cappuccino ve Španělsku (Burgos) 1,60 EUR, tj. cca 38 Kč

kuřecí steak s hranolky a minerálka v restauraci v centru Makarské, Chorvatsko 11,50 EUR, tj. cca 276 Kč

těstoviny s dary moře v restauraci ve střední Itálii 10 EUR, tj. 240 Kč

V květnu a červnu se zájemci o dovolenou setkali s širokou nabídkou Last minute zájezdů za často neuvěřitelně nízké ceny (letecké zájezdy v Evropě do 10 tis. Kč na osobu). To však již pro prázdninové pobyty neplatí. Na exponované červencové termíny a žádané hotely některé cestovní kanceláře dokonce zvyšují ceny s blížícím se datem odletu, z důvodu vysokého zájmu. V last minute nabídce se během hlavní sezóny objevují zejména ubytovací kapacity pro méně náročnou klientelu, neboť nároční zákazníci vybírají včas.

Česká klientela vyhledává také nové a méně známé destinace, které ještě nenavštívila a chtěla by poznat. V pobytových zájezdech je to např. Albánie, jež se stala zajímavou alternativou k Bulharsku a Turecku. V segmentu aktivní a lázeňské dovolené se prosazuje Slovinsko nebo portugalská Madeira.

