ACK ČR: Dovolené se blíží, zkontrolujte si platnost dokladů

„Ačkoliv se nám spíše otevírají evropské státy, je zapotřebí zkontrolovat platnost osobních dokladů, od občanských průkazů až po cestovní pasy vás, vašich dětí, případně i vašich čtyřnohých miláčků, pokud cestují do zahraničí spolu s vámi,“ uvádí Martina Košlíková z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Po většině států EU mohou občané České republiky cestovat pouze s občanským průkazem. Ten platí i ve státech EHP či u států s bilaterální dohodou. Na občanský průkaz tak Češi vycestují i do Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Makedonie, Moldávie nebo Srbska.

„Než se na svou dovolenou vydáte, ověřte si na portále Ministerstva zahraničních věcí podmínky vstupu do vámi vybrané destinace.“ doporučuje Michal Veber z Asociace cestovních kanceláří ČR a doplňuje: „Mnohé z nich totiž vyžadují i minimální platnost dokladu po vašem návratu, nejčastěji to je šest měsíců.“

Většina dokladů je vydávána ve lhůtě 30 dní, u cestovního pasu je s ním spojen správní poplatek 600 Kč u dospělé osoby a 100 Kč u dětí mladších 15 let.

Pokud se dovolená blíží a vy nemáte platné doklady, můžete požádat o vydání občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v rámci pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. U těchto variant je nutné počítat s příplatkem např.: vydání cestovního pasu do druhého dne vyjde na 6 000 Kč (u dětí mladších 15 let je to 2 000 Kč). O polovinu méně pak stojí cestovní pas v případě 5 denní pracovní lhůty.

U občanského průkazu je to poté za vystavení do 24 hodin u dospělé osoby 1 000 Kč, u dětí do 15 let 500 Kč a u 5denní varianty 500 Kč, respektive 300 Kč.

Cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin je možný pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Martina Košlíková ještě upozorňuje: „Nezapomeňte, že pokud s vámi cestují i děti, musí mít každé svůj doklad. To platí i pro narozené děti. Rodný list rozhodně nenahrazuje cestovní doklad!“

Pokud navíc cestuje nezletilá osoba v doprovodu jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce, je potřeba si u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu ověřit, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou dítěte do zahraničí.“ Návrh vzoru souhlasu v českém a anglickém jazyce je volně ke stažení na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. zde

„Zkontrolovat platnost dokladů platí samozřejmě i pro další potřebné dokumenty. Cestujete-li např. osobním automobilem, zkontrolujte si, že nemáte propadlý řidičský průkaz nebo zelenou kartu,“ zakončuje Veber.

Užijte si svou dovolenou!

