AMSP: Nejslibnější technologie pro růst a konkurenceschopnost je robotika, automatizace a AI

MSP vidí jako nejdůležitější krok inovačně směřovat do oblasti výroby (nové technologie 42 % respondentů) a do automatizace a robotizace (37 %), přičemž u větších firem a zejména těch výrobních představuje ochota investovat do výroby a automatizace až 65 %. Zajímavý je kontrast investice do kyberbezpečnosti, kde se tato ochota pohybuje v průměru okolo 25 % a kde výraznou odchylku tvoří pouze obchodní firmy (přeprodej zboží) – ty to mají se 43 % jako prioritní oblast inovačních investic. Cítí se vzhledem k charakteru podnikání a jeho závislosti na kyberprostoru patrně zranitelnější.

Jako nejslibnější technologie pro budoucí růst a konkurenceschopnost jsou dle malých a středních podniků pokročilá robotika a automatizace (častěji to udávají firmy z oboru výroby či průmyslu) společně s umělou inteligencí a strojovým učením. „Bohužel se zde firmy dlouhodobě potýkají s nízkou dostupností implementace těchto technologií v segmentu MSP,“ říká místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková. Důvodů je vícero: dodavatelé auto/robo systémů preferují větší zakázky, takže dávají přednost velkoprovozům. Dalším důvodem jsou zdroje: lidské a někdy i finanční (při současném úročení).

Dvě třetiny firem financují technologické novinky z vlastních zdrojů. Ty, které mají 50 až 249 zaměstnanců, v polovině případů využívají dotace. „Financování technologických novinek z vlastních zdrojů je již v segmentu MSP evergreenem, to se objevuje v průzkumech napříč investičním spektrem. MSP striktně investují jen do toho, co dává jasný smysl ruku v ruce s ekonomickou logikou. Jsou tak velmi stabilním článkem ekonomiky naší země,“ konstatuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Protiváhou toho může být pomalejší tempo růstu (investují do rozvoje často až tehdy, když si na to z větší části vydělají). Je zde též ale vidět, že větší firmy segmentu MSP jsou častěji schopny zadministrovat dotaci, což je častou bariérou pro menší firmy (nevyplatí se jim platit poradenské firmy, které dotace administrují). Také ale často dotace vůbec nejsou pro malé firmy určeny, jakkoli se tak mnohdy tváří.

„Průzkum ve svých zjištěních potvrzuje trend, který vnímáme i v rámci námi financovaných investic, kdy vidíme stále větší posun byznysu směrem k udržitelnému podnikání. Konkrétně, v průzkumu dvě třetiny zejména větších výrobních firem uvádí, že již využívají OZE nebo to plánují. Zároveň způsob, jak směřovat své podnikání k udržitelnosti, vidí téměř 40 % firem v optimalizaci provozních procesů snižujících emise. Právě v těchto oblastech pomáhají firemním klientům zkušení odborníci v naší dceřiné společnosti KB Enviros jak po technické, tak finanční stránce“, uvádí k průzkumu Blanka Svobodová, která je zodpovědná za korporátní strategii a financování v Komerční bance.

Dvě třetiny firem už využívají nebo zvažují adopci obnovitelné energie pro své operace nebo služby, což je trend, který je výraznější u firem s 50 až 249 zaměstnanci a také u těch, které svým působením spadají do oboru výroby či průmyslu. „Z výsledku je patrné, že investice do obnovitelné energie zajímají především podniky s větší energetickou náročností. Těm totiž investice například do solárních panelů může do budoucna ušetřit nemalé peníze,“ říká Jiří Doležal, Specialista Mobility Services trh ČR za Škoda Auto, a.s.

Dvě pětiny podniků s 50 až 249 zaměstnanci a také ty z oboru výroby či průmyslu se domnívají, že elektromobilita může pomoci jejich udržitelnému podnikání a již tak postupují. Třetina firem nepodniká žádné specifické kroky v reakci na aktuální trendy jako je elektromobilita a obnovitelné zdroje, častěji pak ty se 4 až 49 zaměstnanci a ty ze sektoru služeb. „Větší zájem středně velkých firem o elektromobilitu si vysvětlujeme blížící se legislativou nefinančního reportingu (tzv. ESG). Napříč rozdílnými odvětvími vidíme větší zájem v odvětví výroby a průmyslu, které jsou již z podstaty svého podnikání méně udržitelní a implementace elektromobility spolu s obnovitelnými zdroji energie pro ně představuje jistý krok k udržitelnosti a budoucímu snížení nákladů,“ doplňuje Jiří Doležal.

„Hodnotím velice pozitivně, že celkem 26 % oslovených firem buď do startupů investuje, nebo toto téma považuje za zajímavé, ale neví, jak začít. Z výsledků je patrné, že vyšší zájem o tuto činnost mají firmy střední velikosti. Stále rostoucí zájem o startupy pozorujeme i u našich korporátních klientů. Dlouhodobě v Česku zaznamenáváme poptávku po inovacích, které tento druh podnikání vytváří. Právě pro firmy, které přemýšlí, jak a zda takto své portfolio rozvíjet, každoročně otevíráme naší Business akademii pro angel investory,“ uvedl Ivo Denemark, ředitel Divize startupů a inovativních MSP agentury CzechInvest.

Práce s daty je budoucnost. Často slýcháme: „Co neměříš, to neřídíš.“ Data v poslední dekádě získala neuvěřitelnou váhu. Zvláště tzv. big data o chování zákazníků, výrobních číslech změnila pohled na data z pohledu na „nudná čísla“ na pohled velmi důležitých čísel, která hodně vypovídají o dalším vývoji,“ říká Evžen Reitschläger, člen dozorčí rady AMSP ČR. Větší podniky váhu dat již nepodceňují, malé firmy s daty jako s důležitým nástrojem teprve začínají pracovat. Celkově však jsou data považována za důležitý nástroj pro další rozhodování.

Polovina firem s 50 až 249 zaměstnanci společně s těmi z oblasti výroby či průmyslu má zkušenost s ochranou inovativních řešení pomocí ochrany průmyslových práv. Nejméně často mají tuto zkušenost podniky ze sektoru služeb. Dlouhodobě se potvrzuje trend, že menší podniky si své inovativní řešení nechrání. Oproti tomu více než polovina větších firem si svá řešení chrání a další čtvrtina k tomu již činí nějaké kroky. Polovina malých podniků nemá dostatek sil na to chránit si svá řešení. Většinou je to spojeno s neznalostí dané problematiky a limitovanými kapacitami lidského kapitálu malých podniků.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a další aktuální témata, jako jsou digitalizace, ESG, udržitelnost apod. Více najdete ZDE.

