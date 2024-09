AOPK ČR: Ochránci přírody z Ukrajiny navštívili chráněnou krajinnou oblast Brdy

„„Máme dva roky na to, abychom připravili jakousi kuchařku, podle které by kolegové na Ukrajině měli postupovat. Máme zkušenost s podobnými projekty v Arménii a Gruzii a proto víme, že je potřeba především investovat energii a čas do místních odborníků. Bude samozřejmě hlavně na nich, jak skloubí svoje znalosti a zkušenosti s našimi doporučeními. A pak bude také samozřejmě záležet na tom, jak se situace na Ukrajině bude vyvíjet,“ vysvětluje Tomáš Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která projekt koordinuje.

„Důležitá je nejen teorie, ale i praxe. Ukrajinským kolegům jsme dnes proto ukazovali, jak v chráněné krajinné oblasti Brdy spolupracujeme s armádou. Pro specifické prostředí, jakým jsou například v Brdech dopadové plochy, je působení těžké techniky vítanou pomocí, která udržuje zdejší cenná vřesoviště. Vyrazili jsme i do Domu přírody Brd na Třech Trubkách, aby se seznámili s tím, jak krásy zdejší přírody prezentujeme návštěvníkům,“ dodává Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Týdenní studijní cesty se účastní experti ukrajinského Ministerstva životního prostředí, správ národních parků a nevládních organizací. Při terénních exkurzích navštívili CHKO Křivoklátsko, Brdy a České středohoří. Projekt „Conservation of Natural Heritage for Life in Ukraine - ConNaturLIFE Ukraine“ je financován z evropského programu LIFE a kofinancován MŽP.