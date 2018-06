AOPK ČR: Raky v Rožnovské Bečvě zabil račí mor

„Račí mor vyvolává plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků, rak říčního a raka kamenáče. Ti nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili. Plíseň na jejich těle roste a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit,“ popisuje Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

V České republice bylo zaznamenáno již několik případů, kdy v důsledku zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. V Beskydech byl naposledy račí mor potvrzen v roce 2008 v říčce Senici u Lidečka.

Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni z umělých chovů. Případů toků s výskytem račího moru bude nepochybně více, rozhodující pro účinný boj s touto chorobou je zamezení jejího dalšího šíření.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.

Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.

Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.

Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

Více informací o račím moru najdete ZDE.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte prosím AOPK ČR, Správu CHKO Beskydy na tel. 606 699 381, beskydy@nature.cz nebo odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Výše uvedené zásady je vhodné dodržovat i v místech, kde račí mor zatím potvrzen nebyl. Pokud kdekoliv naleznete uhynulé raky, kontaktujte prosím AOPK ČR (ZDE) či Výzkumný ústav vodohospodářský (ZDE). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog [1] do Nálezové databáze AOPK ČR, případně lokalizaci a fotografie zasílat na adresu ZDE. Čím větší informační základna, tím účinnější boj s touto zákeřnou chorobou. Děkujeme. Další informace naleznete na webové stránce ZDE.

Poznámky:

[1] Link pro stažení aplikace BioLog ZDE

Mobilní aplikace BioLog usnadňuje práci. Není potřeba tužka ani zápisník, vše lze lokalizovat, vyfotit a zapsat bez problémů přímo v terénu, jména druhů je možné zadávat i hlasem.

Stránky k aplikaci ZDE

Psali jsme: Agentura ochrany přírody: Sledujete přírodu? Zaměřte se na veverky AOPK: Pasáčci přehnali stádo ovcí a koz z Českého krasu do Brd AOPK: Rozšíření rezervace Rabštejn má zajímavý start AOPK: Máchovo jezero bude čistší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva