Alergiků a astmatiků přibývá, ČPZP na jejich léčbu vloni vydala rekordní částku

Alergii lze definovat jako přehnanou reakci imunitního systému na nějaký podnět. Může krom jiného vyvolat astma, tedy chronické onemocnění dýchacích cest. To se projevuje například náhlými záchvaty dušnosti, kašlem v nočních hodinách a ztíženým dýcháním. Počet alergiků a astmatiků neustále roste. V České republice může být takto nemocných lidí zhruba třetina. Počet alergiků se zvyšuje i mezi klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny, jak ukazují statistiky z roku 2015 a 2018.

Rok 2015 2018 Nárůst v % Počet diagnóz 84 629 85 651 1,21 % Výdaje na léčbu 538 310 593 Kč 624 287 692 Kč 15,97 % Náklady na 1 pacienta 6 361 Kč 7 289 Kč 14,58 %

„Zatímco v roce 2015 byla alergie vykázána u 84 629 našich klientů, vloni jsme jich zaznamenali již 85 651,“ informuje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová a dodává: „Našim klientům z řad alergiků a astmatiků jsme v roce 2018 uhradili rekordní částku za léčbu, a sice 624 287 692 Kč. Průměrná výše nákladů na jednoho pacienta se tak meziročně zvýšila o více než 900 Kč. Léčbu těchto onemocnění není radno oddalovat, proto i letos nabízíme dětem pojištěným u ČPZP možnost absolvovat 14denní ozdravný pobyt.“

Čerstvý vzduch jako lék

Nabídka ozdravných pobytů u České průmyslové zdravotní pojišťovny patří k tradičním položkám portfolia služeb. Chronicky nemocné děti ve věku od 8 do 15 let mají možnost strávit 14 dní v klimaticky příznivém prostředí ve společnosti zdravotníků a lékařů. „V roce 2019 jsme připravili pobyty v Černé Hoře a na Slovensku. Nabízíme i ozdravné pobyty s doprovodem rodičů pro děti od 3 do 6 let v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku,“ uzavírá Elenka Mazurová.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje téměř 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní programy plné výhod, slev a bonusů.

autor: komerční tisková zpráva