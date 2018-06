Americký server The Daily Caller a další websity stáhly falešné články o holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

Lanny J. Davis, americký advokát zastupující holding CZECHOSLOVAK GROUP, označil obvinění publikovaná na websitu The Daily Caller autorem Davidem Hurseym za falešná a poškozující dobré jméno holdingu. Server The Daily Caller nyní text odstranil z důvodu nevěrohodnosti.

Další americké články Kristofera Harrisona ve Foreign Policy a American Thinker, stejně jako dva texty Chrise Yurka v Real Clear Defense, musely být rovněž smazány nebo staženy kvůli falešným obviněním proti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP.

Lanny J. Davis, washingtonský advokát holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), dnes poděkoval přednímu americkému zpravodajskému portálu The Daily Caller za to, že ze svého webu odstranil příspěvek novináře vystupujícího pod jménem David Hursey, a to z důvodu falešných obvinění na adresu holdingu CSG. Redaktoři serveru prohlásili, že se námitky CSG ohledně věrohodnosti informací v textu zakládají na pravdě. Informace o stažení Hurseyho textu, který byl nyní zcela smazán, a prohlášení redaktorů The Daily Caller, zpochybňující Hurseyho věrohodnost, si můžete přečíst zde: http://dailycaller.com/2017/11/10/putins-war -dogs-in-europe /

Články dalších dvou novinářů, vystupujících pod jmény Kristofer Harrison a Chris Yurko, důvěryhodné americké zpravodajské organizace rovněž stáhly. Tyto texty obsahovaly nápadně podobné nebo identické útoky na holding CSG, přičemž se odvolávaly na obskurní jména a webové stránky, a někdy se navíc tyto články, které byly nyní změněny nebo odstraněny, odkazovaly jeden na druhý.

Andrej Čírtek, tiskový mluvčí holdingu CSG, uvádí: „Všechny indicie nasvědčují tomu, že několik negativních článků, které o skupině CSG vyšly v USA a byly vzájemně provázány, byly organizovanou informační kampaní. Její základ, článek na webu RealClearDefense, byl stažen pro naprostou nevěrohodnost autora i jeho argumentace. Srovnání amerických a českých médií je zajímavé: Americká média dokáží být velmi tvrdá, ale zároveň dokáží uznat chybu a opravit ji. Poznají rozdíl mezi názorem, na který má novinář právo, a faktem, na který musí mít novinář důkaz. Oproti tomu část českých médií má přístup takový, že chybu odmítají uznat a doufají, že je jimi neprávem poškozená firma přestane ´otravovat´. Skupina CSG je rozhodnuta tvrdě se bránit lživým nařčením a nepodloženým obviněním, a to i právními prostředky.“

Holding CSG upozorňuje zejména média v České republice, že došlo ke stažení falešných článků čehož jsou důkazem následující odkazy na stránky periodik Foreign Policy, American Thinker, a Real Clear Defense:

Kristofer Harrison – smazané články a opravy:

Článek byl na stránkách American Thinker zcela odstraněn, a následně se objevilo prohlášení: „Tento text byl stažen kvůli tomu, že obsahoval nepravdivý výrok. Časopis American Thinker se skupině CZECHOSLOVAK GROUP za tuto chybu omlouvá.“

Chris Yurko: články z 21. května 2018 a 17. července 2017:

„Tyto články byly z našich webových stránek odstraněny kvůli pochybnostem ohledně pravdomluvnosti autora. Autenticitu našich autorů i obsah jejich článků bereme velmi vážně, a budeme v tom pokračovat i v budoucnu.“

Holding CSG žádá všechna média, která zveřejnila tyto zjevně falešné informace, aby články stáhla ze stejného důvodu jako servery The Daily Caller, Foreign Policy, American Thinker a RealClearDefense.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

