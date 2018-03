Arcibiskupský zámek i Podzámecká zahrada v Kroměříži projdou rekonstrukcí za čtvrt miliardy

Náklady projektu, který bude probíhat do roku 2022, jsou vyčísleny na 246,3 milionů korun, převážnou část přitom zajistí dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Udělení dotace ve výši 202,2 mil. Kč schválilo v únoru Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které IROP spravuje. Ze státního rozpočtu projekt nazvaný „Dědictví moci, slávy a štědrosti“ podpoří částka 23,8 mil. Kč a zbytek plánovaných nákladů, tedy 20,3 mil. Kč, poskytne majitel zámku a zahrady, tedy Arcibiskupství olomoucké.

„Odkaz našich předků vnímám jako výzvu. Jestliže se biskup Karel z Liechtensteinu s mimořádnou odvahou snažil budovat v zemi spálené Třicetiletou válkou ušlechtilou krajinu, musíme i my najít takovou odvahu a navzdory všemu, co v dnešním světě není dobré, tvořit něco krásného s vírou, že to přinese plody,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dodal: „Jsem rád, že za pomoci veřejných prostředků a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc můžeme tímto projektem v uchování tak významného díla pokračovat.“

Podle ředitele Územní památkové správy v Kroměříži Jana Slezáka spočívá přínos projektu zejména v jeho celoplošném a celospolečenském rozsahu. „Je to výsledek široké spolupráce a porozumění v zásadních hodnotách a jsme rádi, že Národní památkový ústav stojí u jeho zrodu i průběhu,“ uvedl Slezák a upozornil, že projekt koncepčním způsobem navazuje na již realizované dílo Národního centra zahradní kultury.

Velká část prostředků směřuje do životně důležité infrastruktury objektů, jako je hospodaření s vodou v Podzámecké zahradě, oprava střech zámku, vybudování depozitáře pro unikátní sbírky nebo zabezpečení objektu. Restaurováno bude i „společenského srdce zámku“, tedy Sněmovní sál.

„Jsou to kroky směřující k dlouhodobému zajištění památkových hodnot areálu, ale také ke zlepšení pracovních podmínek profesionálů i zvýšení komfortu návštěvníků,“ shrnul ředitel Slezák a doplnil: „Těším se, že posílíme reprezentační funkci objektu a budeme společně připraveni i v budoucnu nabídnout tyto prostory k setkávání na nejvyšší státní úrovni. Díky takovým událostem se přece v Kroměříži přepisovaly a přepisují dějiny!“

Novinky přinese projekt také pro návštěvníky zámku: počítá se totiž s celkovou reorganizací prohlídkových tras. „Díky projektu dojde k vytvoření samostatného okruhu ve druhém patře s prezentací unikátních sbírek, v Mlýnské bráně vznikne nový okruh představující zajímavou historii arcibiskupské gardy a dotvořeny budou rovněž expozice v zámecké věži,“ shrnul Ondřej Zatloukal, zástupce ředitele Muzea umění Olomouc, které spravuje zámeckou galerii i další sbírkové fondy. „Návštěvník zámku si tak bude moci vybrat z pestré nabídky různorodých témat a okruhů, které však v celku budou vytvářet celkový obraz jednoho z nejvýznamnějších historických objektů ve světovém měřítku,“ doplnil.

Zvýšení atraktivity zámku pro návštěvníky očekává také kastelán Martin Krčma. „Zámek nově nabídne originální expozice, které budou přístupné celoročně, a připojí se tak ke Květné zahradě, která již dnes nabízí atraktivní zimní program. Očekáváme, že tyto kroky budou mít příznivý vliv na další rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti,“ uvedl.

Základní části projektu

Podzámecká zahrada – vodní systém: odbahnění a zpevnění břehů všech rybníků a vodotečí, oprava regulačních prvků vodního systému, doplnění nových prvků (mola apod.), obnova zařízení pro chov vodního ptactva

Podzámecká zahrada – obnova Pompejské kolonády: odstranění statických poruch, restaurování omítek a ozdobných prvků, doplnění chybějících prvků, restaurování kašny včetně obnovy vodního systému, obnova výsadby v okolí

Zámek – krov a střecha: částečná výměna krytiny, celková oprava krovu

Zámek – galerie a depozitáře ve 2. patře: zateplení stropů nad výstavními prostorami, nová dlažba, restaurování a zdvojení oken a dveří, výměna osvětlení galerie, restaurování mobiliáře Manského sálu a Staré knihovny, vytvoření jednotného prohlídkového okruhu, vybudování depozitáře mincí

Zámek – sály v 1. patře: restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salónku, obnova koupelen, oken a dveří Letního i Zimního bytu, restaurování mobiliáře pro Letní byt, nové uspořádání prohlídkových okruhů

Zámek – přízemí: rozšíření konzervátorské dílny, vybudování transportního depozitáře, rekonstrukce a vybavení zázemí pro personál, rekonstrukce a vybavení místnosti pro zázemí kulturních akcí, obnova dlažeb v nádvoří

Věž: rozšíření a zatraktivnění prohlídkového okruhu věže, vybudování expozice „Klenotnice pozdního středověku“ v místnosti s gotickou klenbou, vybudování expozice „Královská návštěva v Kroměříži“ v horních patrech věže

Mlýnská brána: odstranění nepůvodních konstrukcí, sanace vlhkosti, oprava historických konstrukcí a fasády, obnova původního mezipatra, restaurování štukové výzdoby, zřízení muzea arcibiskupské gardy

autor: Tisková zpráva