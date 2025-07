Společnost Wallester patří mezi evropské lídry růstu: Co stojí za úspěchem estonské fintechové společnosti číslo 1?

Co tedy stojí za tímto úspěchem? A proč by si evropské podniky měly vzít za vzor právě společnost Wallester ? Přesně to se budeme snažit zjistit v dnešním článku.

FT1000: Nejen žebříček, ale i známka stability

Většina odborných publikací vytváří integrované obchodní žebříčky. Je to solidní přístup, ale často zahrnuje velkou míru subjektivity – zohledňuje odhady hodnoty značky, online viditelnost a názory odborníků.

Žebříček FT1000 Nejrychleji rostoucí společnosti v Evropě 2025 však používá pouze objektivní číselná kritéria. Aby se společnost dostala na seznam, musí prokázat vysoký organický růst tržeb za poslední tři roky. Tento přístup nabízí několik výhod:

eliminuje subjektivní názor,

filtruje umělý růst založený na kapitálu,

snižuje dopad krátkodobých marketingových výkyvů,

vyhlazuje výkyvy specifické pro dané odvětví,

vyrovnává dočasné problémy v odvětví.

Společnost Wallester se v žebříčku objevila poprvé – aniž by začínala na samém konci. Namísto toho se okamžitě dostala na jednu z předních pozic. To svědčí nejen o jejím tempu růstu, ale také o síle jejích provozních základů. Klienti společnosti Wallester její produkty nejen testují, ale integrují je do svých obchodních modelů. Získávají tak přidanou hodnotu a stávají se součástí loajální uživatelské základny.

Wallester: Klíčové pozice a produkty, které se za nimi skrývají Pro zdůraznění úspěchu společnosti uvádíme, jak si Wallester stojí v žebříčku FT1000 Nejrychleji rostoucí společnosti v Evropě 2025: 1. místo v Estonsku podle míry růstu (ve všech odvětvích),

7. místo v kategorii fintech,

celkově 47. místo mezi společnostmi z různých odvětví. Většina společností v žebříčku se v průběhu let postupně posouvá nahoru. Výjimkou je společnost Wallester, která odvážně vstoupila do žebříčku a předstihla mnoho zavedených firem. Takový skok by nebyl možný bez úspěšných inovací. V tomto případě se inovace soustředí na dvě digitální platformy, které stojí za bližší pozornost. Wallester Business Není to jen další účetní aplikace. Wallester Business je výkonná platforma pro správu firemních financí, šitá na míru vedoucím pracovníkům na všech úrovních, od manažerů jednotlivých oddělení až po generální ředitele. Mezi klíčové funkce patří: okamžité vystavování fyzických a virtuálních karet,

sledování výdajů podle kategorií, zaměstnanců nebo týmů,

Integrace s účetními systémy, systémy ERP a HRM,

Rozpočtování v reálném čase a limity výdajů,

okamžitá analýza, push oznámení a víceúrovňová kontrola. Středním a velkým podnikům pomáhá vnést řád do organizační složitosti. Přechod na digitální finanční model pomáhá týmům rychleji reagovat na změny na trhu, zlepšit zapojení zaměstnanců a omezit zbytečné výdaje. Malým podnikům a startupům tato platforma poskytuje významnou konkurenční výhodu, díky které jsou agilnější a efektivnější než větší konkurenti. Wallester White-Label Tato platforma umožňuje společnostem mimo bankovní sektor snadný přístup k pokročilým finančním nástrojům. Díky platformě Wallester White-Label mohou podniky automatizovat vydávání finančních produktů pro interní použití nebo pro klienty. Uživatelé mohou těžit z následujících výhod: plně značkový produkt postavený na infrastruktuře Wallester,

možnosti vydavatele jako hlavního člena společnosti Visa,

plný soulad s evropskými regulačními normami,

komplexní podpora – od návrhu UX až po shodu s předpisy. Její největší výhoda spočívá v tom, jak odstraňuje technické a právní překážky, které obvykle brání podnikům ve spuštění finančních produktů. Platforma Wallester White-Label umožňuje společnostem vytvářet platební řešení bez ztráty času, peněz nebo interních zdrojů. Lidé stojící za účelově zaměřeným produktem Úspěch v oblasti technologií není jen o programování, ale také o týmu. Sergej Astafjev, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Wallester, zdůrazňuje, že se společnost vždy zaměřovala na smysluplná řešení – nikoli na trendy, ale na výsledky, které jsou pro klienty důležité.

Wallester se neřídí módními trendy. Vytváří produkty, které se stávají základem finančních strategií jejích klientů. Tento přístup se vyplatí – namísto desítek povrchních funkcí nabízí společnost spolehlivý a škálovatelný základ, který mohou klienti přizpůsobovat a rozšiřovat podle svých potřeb.

Generální ředitel také dodává: „Získat tak vysoké umístění v tomto žebříčku při naší první účasti je pro nás velkou ctí a důkazem usilovné práce celého našeho týmu.“ A má pravdu – úspěch na této úrovni není jen výsledkem dobrého nápadu. Růst společnosti Wallester je výsledkem každodenního úsilí zkušených odborníků z oblasti IT, financí, marketingu a firemní strategie. To vše ve vzájemné spolupráci utváří budoucnost fintechu v Estonsku i na celém světě.

Podtrženo, sečteno: Růst není slib – je to ověřený výsledek

Společnost Wallester nemluví jen o škálování. Předkládá konkrétní čísla. Zařazení do žebříčku FT1000 Nejrychleji rostoucí společnosti v Evropě 2025 je jen jedním z milníků. Pro klienty a partnery je to však jasný signál: spolupracujete s lídrem, který se neustále posouvá vpřed. Společnost, která vytváří produkty pomáhající firmám růst – rychleji, chytřeji a s větší jistotou.

Zbývá už jen vyzkoušet nástroj wallester.com nebo se podívat, jak spustit svůj program karet s řešením Wallester, a přesvědčit se, že nejde jen o fintech. Toto je fintech, který pracuje pro vás.