Armáda ČR: Dělostřelci splnili přání dětem z dětských domovů, kromě dárků vyjedou i na lyžařské kurzy

Letos tento projekt dostal mezinárodní rozměr. Vojáci ze 132. dělostřeleckého oddílu, kteří jsou momentálně na zahraniční operaci v Litvě, se zapojili a splnili přání dětem z Dětského domova „Pepa“ Příbram-Lazec, z.ú. Jako velké překvapení pro ně zajistili vstupenky do AquaPalace Praha. Aquapark poskytl slevu a ještě další výhody, aby si tak děti a jejich vychovatelé mohli užít dostatek zážitků. Zbytek vybraných peněz věnují vojáci na účet domova, který akutně potřebuje zakoupit osobní automobil pro potřeby dětí.

„Neváhali jsme ani minutu, abychom mohli darovat finanční prostředky pro děti z dětských domovů. Je jedno, kde zrovna teď jsme, ano, jsou Vánoce a my jsme tisíc kilometrů od domova a rodin, ale je to tradice a my pomáháme rádi. Letošní rok jsme darovali zážitky, a ještě jsme něco málo poslali na auto, který DD „Pepa“ potřebuje,“ uvedl jeden z účastníků zahraniční operace v Litvě ze 132. dělostřeleckého oddílu.

Nejenže vojáci pořídili dárky, které si děti přály, ale zároveň se jim podařilo vybrat dostatek peněz na to, aby splnili i další velký sen mnoha dětí – účast na lyžařském výcviku prostřednictvím nadace Dejme dětem šanci. Děti z dětských domovů nyní budou mít možnost užít si zimní radovánky a zdokonalit své lyžařské dovednosti.

„Jsem nesmírně vděčná za dlouholetou spolupráci s vojáky z 13. dělostřeleckého pluku. Pro děti jsou dárky v podobě zaplacených lyžařských výcviků nejen obrovský dar, ale také příležitost zažít něco nového a vzrušujícího, co by si jinak nemohly dovolit. Spolupráce s vojáky nejen obohacuje jejich Vánoce, ale také posiluje naši společnou víru v lidskou dobrotu a empatii. Těšíme se na další roky plné radosti a splněných přání, které společně přineseme těm, kteří to nejvíce potřebují,“ uvedla Tereza Skalická, koordinátorka projektů Přál(a) bych si a Strom splněných přání.

Letošní rok dárky rozvezli vojáci, kteří se účastní akcí pro veřejnost s ukázkami boje zblízka a děti učí například základům sebeobrany. Četař Martin Ptáček, jeden z pomocníků Ježíška, uvedl: „Chtěli jsme dětem přinést nejen radost z dárků pod stromečkem, ale i zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Vědět, že děti z domovů díky nám prožijí něco, po čem toužily, je pro nás tou nejlepší odměnou. Vždyť my můžeme pomoci i vtom, aby se z malé holčičky, která si přeje start na zimních závodech, stal za pár let olympionik. To je prostě úžasné.“

Plukovník Jan Cífka, velitel 13. dělostřeleckého pluku, dodal: „Jsem nesmírně vděčný za to, co vojáci pro děti každý rok dělají. Díky jejich štědrosti se dětem splní nejen vánoční přání, ale budou mít i možnost zažít něco nového a vzrušujícího. Tento krásný příklad solidarity a laskavosti ukazuje, že i v těžkých dobách dokáže lidskost a vzájemná pomoc přinést světlo do života těch nejmenších.“