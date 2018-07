Armáda ČR: Mezi návštěvníky výstaviště se našly desítky zájemců

09.07.2018 22:04

Nevšední podívaná se naskytla návštěvníkům oslav 115. výročí Harley Davidson, kteří od 5. do 8. července zaplnili holešovické výstaviště. Nadšenci této proslulé motocyklové značky se do hlavního města sjeli z celého světa. Do přehlídky se zapojili také příslušníci Ozbrojených sil České republiky, kteří v sekci Československý ostrov odpovídali na zvídané dotazy nejen v češtině.