Armáda ČR: Příprava na misi není pro pontonisty jen o tom, jak dostat jednotky přes vodu

Na základě zkušeností z minulých let vytvořili organizátoři nový model cvičení, jehož podstatnou část připravoval 15. ženijní pluk i s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií, konkrétně s oddělením pro přípravu jednotek do zahraničních operací.

„V předchozích přípravách jsme se zaměřovali více na výcvikovou část, v případě pontonové čety na zřizování přívozového přepraviště a převoz aliančních jednotek z jednoho břehu na druhý. U „devítky“ více jak polovina incidentů vycházela ze situací, do kterých se uskupení a velitel může v rámci nasazení dostat a které nesouvisí přímo s vojenskou specializací,“ popsal hlavní změny v pojetí certifikačního odborně taktického cvičení řídící podplukovník Martin Štencl.

Během 4 dnů a nocí tak velitel pontonové čety musel řešit problémy běžného života na simulovaném cizím území. To se nacházelo v, pro ženisty méně známém, Vojenském újezdu Březina na Moravě. Právě tady se odehrávaly incidenty, jako např. potyčka mezi vojáky, alergická reakce nebo dopravní nehoda na cizím území.

„Úplnou novinkou pro nás byla oblast kybernetického útoku. Znepřátelená strana může třeba poslat sms zprávu rodině vojáka, že je zraněný a není to vůbec pravda,“ přiblížil jednu z nových zkušeností velitel 9. úkolového uskupení kapitán Jan Rejmont. Zároveň dodal, že pro něj byla největší výzvou mediální prezentace. „Vyzkoušel jsem si, jaké je to mluvit v anglickém jazyce do televize. Zjistil jsem, že to bez předchozí důkladnější přípravy není vůbec jednoduché.“

Právě oficiální návštěvy, s nimi spojená spolupráce s médii a správná organizace, jsou jednou z důležitých částí přípravy. To potvrzuje i kapitán Josef Kurfiřt, velitel 7. úkolového uskupení, které ze ženijního pluku do Lotyšska vyjelo jako první. „Když jsem se do této situace na mezinárodní základně dostal, neměl jsem s tím nejmenší zkušenost. Každá návštěva je sice jiná a na nás pak klade různé nároky, některé věci se ale opakují. Velitel se musí naučit správně úkolovat svůj tým a využívat svoje prostředky, aby všechno zvládnul.“

Vojáky 9. úkolového uskupení po téměř roční přípravě a finálním certifikačním cvičení už čekají jen poslední kroky k tomu, aby si je převzalo Velitelství pro operace a mohli překročit hranice České republiky. Předchozí rotaci vystřídají v Lotyšsku v polovině července letošního roku.

